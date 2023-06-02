دولة خليجية تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن

الجمعة 02 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- الأناضول

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تولت الإمارات، الجمعة، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال يونيو/ حزيران الجاري. وأفادت الوكالة الإماراتية الرسمية (وام) بأن المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، السفيرة لانا زكي نسيبة، ستترأس في وقت لاحق الجمعة، أولى جلسات مجلس الأمن في يونيو، والتي ستستعرض خطة عمل المجلس للشهر الجاري.

وفي أعقاب الجلسة ستعقد نسيبة مؤتمراً صحفياً حول برنامج عمل المجلس المعتمد من قبل أعضائه، وفق الوكالة. وستبادر الإمارات خلال رئاستها للمجلس بالدعوة لمناقشة موضوعات رئيسية في إطار الأمن والسلم الدوليين، ضمن جلسات مناقشات عامة رسمية مفتوحة، تعقد أولاها في 8 يونيو الجاري، حسب "وام".

وستبحث الجلسة، مسألة التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، بما في ذلك تقييم التقدم المحرز في هذا المجال، وسبل توسيع التعاون وإضفاء الطابع المؤسسي عليه في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما ستعمل الإمارات في جلسات لاحقة، على مناقشة آثار تغير المناخ على السلام والأمن الدوليين، وقيم الأخوة البشرية في تعزيز السلام واستدامته، وفق ذات المصدر.

وقد سبق لدولة الإمارات أن تولت رئاسة مجلس الأمن الدولي، وذلك في شهر مارس/آذار 2022. و في يونيو/حزيران 2021، انتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإمارات لعضوية مجلس الأمن إلى جانب ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا للفترة 2022-2023.