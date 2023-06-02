مأرب.. فعالية لتأبين فقيد الوطن "أحمد مفتاح" برعاية "العرادة" بتكلفة تزيد عن 170 مليون ... مؤسسة توكل كرمان تعلن الإنتهاء من مشروع شق طريق جارة بريف تعز مكتب الفريق علي محسن الأحمر يكشف حقيقة النهاري الذي روج الحوثيون أنه انضم اليهم وزارة الأوقاف تكشف عن أسماء شركات النقل الدولي المعتمدة لنقل الحجاج شاهد.. أردوغان يتجول في أزقة صنعاء القديمة مع زوجته مليشيا الحوثي تهدم منزل لواء يعمل وكيل بوزارة الداخلية في الحكومة الشرعية(صورة) أسعار النفط تقفز بأكثر من 3% أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين تتهمهم بـ . انقطاع كلي للطريق الرابط بين محافظتي الحديدة والمحويت - مصادر مأرب برس تكشف الأسباب الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل في الكلية الحربية للعام الدراسي الجديد بهذه المحافظة تفاصيل
اقيمت في مدينة مأرب (شرقي اليمن)، الخميس، فعالية تأبين فقيد الوطن، أحمد علي مفتاح، نائب مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة مأرب رئيس القطاع الشبابي والطلابي بفرع المؤتمر الشعبي العام بمأرب.
وحضر فعالية التأبين، التي تمت برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب، مسؤولي السلطة المحلية بمحافظة مأرب، وقيادة الأحزاب والتنظيمات السياسية والمفكرون وقادة الرأي والإعلاميون وزملاء الفقيد.
واستعرضت الفعالية جانب من مناقب الفقيد وأدواره النضالية كواحد من مؤسسي مداميك العمل السياسي والاجتماعي والكفاح والنضال في محافظة المحافظة. كما تم في الفعالية توزيع كتاب يستعرض جانبًا من حياة الفقيد ومحطاته في العمل المدني الاجتماعي والشبابي وحياته النضالية.
وعرض في الفعالية فيلم وثائقي استعرض بعض مناقب ومسيرة فقيد الوطن النضالية والوطنية والانسانية، وتحدث فيه مجموعة من السياسيين ومسؤولي السلطتين المحلية والمركزية وزملاء الفقيد في الجانب الاداري الرسمي والجانب الحزبي وشخصيات اجتماعية واصدقاء وبعض محبي الفقيد الذين كان عونا لهم في نائباتهم . لمشاهدة الفيلم اضغط هنا
وتوفي القيادي المؤتمري أحمد علي مفتاح، مع والدته ووالده الحاج علي عبدالله مفتاح وإصابة أخرين من أفراد أسرته، في شهر رمضان الماضي، في حادث مروري، أثناء عودتهم من أداء مناسك العمرة.