الجمعة 02 يونيو-حزيران 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اقيمت في مدينة مأرب (شرقي اليمن)، الخميس، فعالية تأبين فقيد الوطن، أحمد علي مفتاح، نائب مدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة مأرب رئيس القطاع الشبابي والطلابي بفرع المؤتمر الشعبي العام بمأرب.

وحضر فعالية التأبين، التي تمت برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب، مسؤولي السلطة المحلية بمحافظة مأرب، وقيادة الأحزاب والتنظيمات السياسية والمفكرون وقادة الرأي والإعلاميون وزملاء الفقيد.

واستعرضت الفعالية جانب من مناقب الفقيد وأدواره النضالية كواحد من مؤسسي مداميك العمل السياسي والاجتماعي والكفاح والنضال في محافظة المحافظة. كما تم في الفعالية توزيع كتاب يستعرض جانبًا من حياة الفقيد ومحطاته في العمل المدني الاجتماعي والشبابي وحياته النضالية.

وعرض في الفعالية فيلم وثائقي استعرض بعض مناقب ومسيرة فقيد الوطن النضالية والوطنية والانسانية، وتحدث فيه مجموعة من السياسيين ومسؤولي السلطتين المحلية والمركزية وزملاء الفقيد في الجانب الاداري الرسمي والجانب الحزبي وشخصيات اجتماعية واصدقاء وبعض محبي الفقيد الذين كان عونا لهم في نائباتهم . لمشاهدة الفيلم اضغط هنا

وتوفي القيادي المؤتمري أحمد علي مفتاح، مع والدته ووالده الحاج علي عبدالله مفتاح وإصابة أخرين من أفراد أسرته، في شهر رمضان الماضي، في حادث مروري، أثناء عودتهم من أداء مناسك العمرة.