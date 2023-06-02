بتكلفة تزيد عن 170 مليون ... مؤسسة توكل كرمان تعلن الإنتهاء من مشروع شق طريق جارة بريف تعز مكتب الفريق علي محسن الأحمر يكشف حقيقة النهاري الذي روج الحوثيون أنه انضم اليهم وزارة الأوقاف تكشف عن أسماء شركات النقل الدولي المعتمدة لنقل الحجاج شاهد.. أردوغان يتجول في أزقة صنعاء القديمة مع زوجته مليشيا الحوثي تهدم منزل لواء يعمل وكيل بوزارة الداخلية في الحكومة الشرعية(صورة) أسعار النفط تقفز بأكثر من 3% أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين تتهمهم بـ . انقطاع كلي للطريق الرابط بين محافظتي الحديدة والمحويت - مصادر مأرب برس تكشف الأسباب الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل في الكلية الحربية للعام الدراسي الجديد بهذه المحافظة تفاصيل كريستيانو رونالدو يفاجئ النصر بتصريح تاريخي بعد أنباء رغبته العودة إلى أوروبا
أعلنت مؤسسة توكل كرمان الإنتهاء من مشروع شق ورصف طريق عزلة جارة في مديرية المسراخ بريف محافظة تعز.
و أقامت المؤسسة حفلا فنيا وخطابيا بمناسبة افتتاح المشروع والذي بدأ العمل فيه منذ أكتوبر العام الماضي وبلغت تكلفته قرابة 130 ألف دولار.
وأفادت القائمون على المشروع وإدارة المؤسسة بأن هذا الطريق سينهي معاناة أكثر من 5 آلاف نسمة يتوزعون على خمس قرى.
وأشاد مدير مديرية المسراخ يحيى إسماعيل بالمشروع وقال، إنه يمثل شريان حياة لعدد كبير من المواطنين في المحافظة. وشمل إعادة تأهيل الطريق بالمسح والتسوية وبناء الجدران الساندة، ثم الرصف بالأحجار وإنشاء سواقي لتصريف مياه الأمطار.
وتكمن أهمية المشروع كونه نفذ في منطقة جبلية شديدة الوعورة، وتقطعت بسكان القرى المستهدفة السبل حيث كانوا يواجهون مشاقًا كبيرة في إيصال المواد الغذائية وتعثر الكثير من أبنائها عن مواصلة التعليم بسبب وعورة الطريق وتوفي كثيرون في جبالها أثناء محاولات نقلهم إلى المستشفيات.
وسيسهم المشروع في التخفيف من معاناة المجتمع في الوصول إلى الخدمات وعلى وجه الخصوص المرأة والطفل الشريحتان اللتان تحملان أعباء نقل المواد التموينية للمنازل من مناطق بعيدة، كما سيخفف المشروع من عملية التسرب المدرسي.