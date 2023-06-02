مكتب الفريق علي محسن الأحمر يكشف حقيقة النهاري الذي روج الحوثيون أنه انضم اليهم

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نفى مصدر في مكتب نائب رئيس الجمهورية السابق، الفريق علي محسن الاحمر، الجمعة، أن يكون هناك شخص عمل لدى "الأحمر" يدعى "عبدالحميد النهاري" في أي منصب إداري.
وذكر المصدر في تصريح صحفي أنه لا يوجد مدير مكتب للفريق علي محسن اسمه اللواء عبدالحميد النهاري، ولم يسبق له العمل مع الجنرال محسن في أي مرحلة من المراحل السابقة، معتبراً ترويج الحوثيين وغيرهم لهذه الدعاية تكشف "حجم وجعهم من الفريق محسن ومحاولة النيل منه حتى بعد أن غادر منصبه".
وكان النهاري من أوائل الضباط الذين أعلنوا ولاءهم للمليشيا بعد سيطرتها على صنعاء عام 2014، ثم غادر الى سيؤون ومنها إلى الساحل وعاد مجدداً إلى اسياده في صنعاء.
وفي وقت سابق، ظهر القيادي الحوثي محمد البخيتي في صنعاء وهو يستقبل عائدين ممن وصفهم بـ"المغرر بهم"، ونشرت الآلة الدعائية الحوثية خبراً أن من بين العائدين اللواء عبدالحميد النهاري الذي ادعت انه "مدير مكتب علي محسن".