وزارة الأوقاف تكشف عن أسماء شركات النقل الدولي المعتمدة لنقل الحجاج

الجمعة 02 يونيو-حزيران 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أصدر قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد، بالعاصمة المؤقتة عدن، تعميمًا للمنشآت المعتمدة لتفويج الحجاج بخصوص الشركات المعتمدة للنقل الدولي لحجاج بلادنا للموسم الحالي ١٤٤٤هجرية.

وحدد التعميم أسماء شركات النقل الدولي المعتمدة من قطاع الحج والعمرة لنقل الحجاج لموسم 1444 هـ بناءً على التراخيص الصادرة من الهيئة العامة للنقل البري اليمني، والجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية، مع قائمة أسعار التذاكر من أنحاء الجمهورية شاملة أسعار مرابطة الحافلات مع الحجاج أثناء فترة الإقامة في المدينة المنورة.

ونبه قطاع الحج والعمرة، المنشآت المعتمدة لتفويج الحجاج على تحمل مسؤولية الاختيار للشركة والتعاقد معها وفق العقد الموحد المنظم لذلك، وعدم قبول أي حافلة خلافاً للحافلات المحددة في الكشوفات التفصيلية لبيانات كل حافلة على حدة.