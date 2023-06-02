وزارة الأوقاف تكشف عن أسماء شركات النقل الدولي المعتمدة لنقل الحجاج شاهد.. أردوغان يتجول في أزقة صنعاء القديمة مع زوجته مليشيا الحوثي تهدم منزل لواء يعمل وكيل بوزارة الداخلية في الحكومة الشرعية(صورة) أسعار النفط تقفز بأكثر من 3% أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين تتهمهم بـ عاجل.. انقطاع كلي للطريق الرابط بين محافظتي الحديدة والمحويت - مصادر مأرب برس تكشف الأسباب الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل في الكلية الحربية للعام الدراسي الجديد بهذه المحافظة تفاصيل كريستيانو رونالدو يفاجئ النصر بتصريح تاريخي بعد أنباء رغبته العودة إلى أوروبا تصعيد عسكري حوثي في تعز والجيش يصدر بياناً تفكيك أكثر 3 آلاف لغم وعبوة غير متفجرة خلال مايو الماضي
أصدر قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد، بالعاصمة المؤقتة عدن، تعميمًا للمنشآت المعتمدة لتفويج الحجاج بخصوص الشركات المعتمدة للنقل الدولي لحجاج بلادنا للموسم الحالي ١٤٤٤هجرية.
وحدد التعميم أسماء شركات النقل الدولي المعتمدة من قطاع الحج والعمرة لنقل الحجاج لموسم 1444 هـ بناءً على التراخيص الصادرة من الهيئة العامة للنقل البري اليمني، والجهات الرسمية بالمملكة العربية السعودية، مع قائمة أسعار التذاكر من أنحاء الجمهورية شاملة أسعار مرابطة الحافلات مع الحجاج أثناء فترة الإقامة في المدينة المنورة.
ونبه قطاع الحج والعمرة، المنشآت المعتمدة لتفويج الحجاج على تحمل مسؤولية الاختيار للشركة والتعاقد معها وفق العقد الموحد المنظم لذلك، وعدم قبول أي حافلة خلافاً للحافلات المحددة في الكشوفات التفصيلية لبيانات كل حافلة على حدة.