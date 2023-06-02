مليشيا الحوثي تهدم منزل لواء يعمل وكيل بوزارة الداخلية في الحكومة الشرعية(صورة)

الجمعة 02 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقدمت مليشيا الحوثي المصنفة إرهابيا في وقت سابق بهدم منزل اللواء الركن عبدالله يحيى جابر والذي يعمل وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية في الحكومة الشرعية والمعترف بها دوليا.

وتناول ناشطون صورا تظهر أعمال الحوثي الإرهابية في الانتقام من خصومها السياسين المنظمين للحكومة الشرعية مستخدمة المعدات الثقيلة، في عملية الهدم للمنزل الكائن في المشروع الليبي بحي الجراف التلفزيون في العاصمة صنعاء .

واعتبروا بأن تلك الأعمال الإرهابية الخطيرة أعتادت عليها تلك المليشيات الارهابية خاصة أعمال هدم منازل كل من يعمل مع الحكومة الشرعية ، وأعلن ولائه التام في وقت مبكر.

واكدوا بأن تلك الأعمال الارهابية تعبر عن الأخلاق والقيم الهابطة التي تمارسها تلك المليشيات ، لاسيما وأن الممتلكات الخاصة للمواطنين يجب أن تصان دون إستثناء من قبل أي سلطة الأمر الواقع ، وذلك بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء العام 2014م وإنقلابها على مؤسسات الدولة ، وتدميرها الحرث والنسل وأعلانها للحرب العبثية التي دخلت عامها التاسع ( ٩ ) وخربت كل وجه جميل لهذا الوطن .

ودعا الناشطون أبناء شعبنا كافة والمجتمع الدولي للوقوف أمام تلك الأعمال الإرهابية البشعة والتي تسعى من خلالها تلك المليشيات لممارسة الترهيب لكل من يقف أمام صلف تلك المليشيات الانقلابية والتي عاثت بالأرض فسادا .

يذكر بأن اللواء الركن عبدالله يحيى جابر وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية يملك منزلا بالعاصمة صنعاء في المشروع الليبي بحي الجراف التلفزيون ، إبان عمله في وزارة الداخلية قبل أن تنقلب مليشيات الحوثي الإرهابية على مؤسسات الدولة وتسيطر على العاصمة صنعاء العام 2014م ، ليعود إلى العاصمة المؤقتة عدن ويعلن ولائه للحكومة الشرعية تاركا منزله واملاكه في صنعاء لتعبث بها المليشيات الانقلابية الإرهابية .