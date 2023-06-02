أسعار النفط تقفز بأكثر من 3%

الجمعة 02 يونيو-حزيران 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قفزت أسعار النفط أكثر من دولارين للبرميل، اليوم الخميس، إذ غطى تقرير عن نمو المخزون في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، على احتمالات وقف رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مؤقتا والتصويت الحاسم في مجلس النواب على مشروع قانون سقف الدين الحكومي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.25 دولار، بما يعادل 3.1%، إلى 74.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 1550 بتوقيت جرينتش، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.49 دولار، أو 3.7%، إلى 68.16 دولار للبرميل.

وشهد الخامان تراجعا حادا يومي، الثلاثاء والأربعاء.

وأشار مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أمس الأربعاء، إلى احتمال تثبيت أسعار الفائدة هذا الشهر.

وصادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يعلق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار مما يعزز فرص تجنب كارثة تخلف الحكومة عن سداد ديونها.

وتركز سوق النفط على اجتماع تكتل أوبك+، المؤلف من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، في الرابع من يونيو/ حزيران والذي سيشهد بحث إمكان زيادة خفض إنتاج النفط.

وقالت أربعة مصادر من أوبك+ لرويترز إن من غير المرجح أن تزيد المجموعة تخفيض إنتاجها في اجتماع يوم الأحد على الرغم من هبوط أسعار النفط صوب 70 دولارا للبرميل.