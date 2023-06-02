وفاة أسرة كاملة بحادثة غرق وسط سد مائي في مديرية جبله  محافظة اب (أسماء)

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توفي خمسة أشخاص من أسرة واحدة، الخميس، إثر تعرضهم للغرق في سد مائي في في عزلة الثوابي قرية الكعز مديرية جبلة، جنوب غرب إب (وسط اليمن).
وقالت مصادر محلية "إن خمسة أشخاص كانوا في نزهة، توفوا غرقا إثر سقوط سيارتهم (نوع هايلوكس) في سد مائي بعزلة الثوابي في مديرية جبلة".
وأوضحت المصادر أن الضحايا هم "مالك أمين الشاقي، وزوجته وطفله، إضافة إلى اثنين من أفراد أسرته".
وكثرت في الآونة الأخيرة وفيات بحوادث الغرق في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي