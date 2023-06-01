عاجل.. انقطاع كلي للطريق الرابط بين محافظتي الحديدة والمحويت - مصادر مأرب برس تكشف الأسباب الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل في الكلية الحربية للعام الدراسي الجديد بهذه المحافظة تفاصيل كريستيانو رونالدو يفاجئ النصر بتصريح تاريخي بعد أنباء رغبته العودة إلى أوروبا تصعيد عسكري حوثي في تعز والجيش يصدر بياناً تفكيك 7 آلاف لغم وعبوة غير متفجرة خلال مايو الماضي الحكومة اليمنية تبشّر الطلاب المبتعثين في الخارج بهذا الخبر السار إفتتاح بنك اليمن والكويت الإسلامي بمدينة مأرب رئيس الوزراء يكشف عن تحديات كبيرة في جوانب الاقتصاد رئيس الأركان يشهد اختتام الدورة التدريبية الأولى لأركانات الفنية في الوحدات العسكرية قيادي حوثي يهدد الرياض بعودة الحرب ويلوح بإغلاق الموانئ السعودية
افادت مصادر محلية لمأرب برس مساء اليوم بانقطاع كلي لـ الطريق العام الرابط بين محافظتي الحديدة والمحويت خط باجل.
وذكرت المصادر على ان الانهيارات الصخرية نتيجة هطول الأمطار الغزيرة تسببت بشل الحركة المرورية في الطريق العام الذي يربط محافظتي الحديدة والمحويت خط باجل.