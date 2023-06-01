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عاجل.. انقطاع كلي للطريق الرابط بين محافظتي الحديدة والمحويت - مصادر مأرب برس تكشف الأسباب

الخميس 01 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص
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افادت مصادر محلية لمأرب برس مساء اليوم بانقطاع كلي لـ الطريق العام الرابط بين محافظتي الحديدة والمحويت خط باجل.


وذكرت المصادر على ان الانهيارات الصخرية نتيجة هطول الأمطار الغزيرة تسببت بشل الحركة المرورية في الطريق العام الذي يربط محافظتي الحديدة والمحويت خط باجل.

 
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