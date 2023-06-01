الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل في الكلية الحربية للعام الدراسي الجديد بهذه المحافظة تفاصيل

الخميس 01 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، عن فتح باب القبول للتسجيل في الكلية الحربية الدفعة (52) للعام الدراسي 2024/2023م، في مقر الكلية الحربية بمدينة مأرب.

ووفقا لما نشرة موقع 26 سبتمير الناطق باسم القوات المسلحة فقد تضمن إعلان وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان، أن باب التسجيل سيكون مكفولاً لكل منتسبي القوات المسلحة حاملي شهادة الثانوية العامة والشهادة الجامعية ولخريجي الثانوية العامة لجميع محافظات الجمهورية. وذكر الإعلان إلى أنه سيتم استقبال كشوفات المرشحين من مختلف الوحدات العسكرية ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 4 يونيو الجاري، ولمدة أسبوع من الاستقبال،

واد الإعلان ان استقبال ملفات المتقدمين العسكريين والمدنيين سيبدأ ابتداء من 23 يوليو القادم، ولمدة خمسة أيام فقط على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

1. أن يكون يمني الجنسية ومن أبوين يمنيين.

2. أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بقسميها (العلمي أو الأدبي) وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من سبعة أعوام، وأن تكون نسبة القبول في الكلية 70% علمي و75% أدبي.

3. ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد عن 27 عاماً لخريجي الثانوية العامة، وأن لا يزيد عن 35 سنة للجامعيين.

4. ألا يقل طول المتقدم عن 165 سم.

5. أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر ضده حكم مخل بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

6. ألا يكون المتقدم منتسباً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي عند تقديم الطلب. 7.

ألا يكون قد فصل من إحدى الكليات أو من القوات المسلحة لأسباب تخل بالشرف والأمانة.

8. أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة البدنية والسلامة الصحية والعقلية وأن يجتاز الفحوصات الطبية بنجاح.

9. أن يجتاز المتقدم جميع اختبارات القبول بنجاح بما فيها اختبار الهيئة والسمات الشخصية.

10. أن يصطحب المتقدم ملف يحتوي على استمارة الثانوية العامة أو الشهادة الجامعية أصل وصورة ورقم الجلوس والبطاقة الشخصية الالكترونية أو جواز السفر أصل وصورة و8 صور شخصية ملونة مقاس 4*6 ذات خلفية بيضاء وأن تكون ملامح الوجه واضحة (بدون تحسين) وإذا كان المتقدم من الوحدات العسكرية عليه أن يرفق ملفه بمذكرة من وحدته بالموافقة على ترشيحه للدراسة في إحدى الكليات وأن يتجه للتسجيل في المركز المحدد لمحافظته.