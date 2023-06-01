كريستيانو رونالدو يفاجئ النصر بتصريح تاريخي بعد أنباء رغبته العودة إلى أوروبا

الخميس 01 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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استعاد كريستيانو رونالدو ذكريات يومه الأول في النصر السعودي، وذلك عقب إسدال الستار على موسم 2022-2023، حيث فاجئ رونالدو جماهير العالمي بتصريحات تاريخية عقب أنباء طلبه الرحيل ورغبته في العودة إلى أوروبا.

بعد أسابيع قليلة للغاية من انتقال رونالدو إلى نادي النصر السعودي، والكثير من الأنباء تتردد عن أنّ الأسطورة البرتغالية غير سعيد في المملكة العربية السعودية ويريد العودة إلى الملاعب الأوروبية من جديد.

ونفى رونالدو أثناء حوار له مع الحساب الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، هذه الأقاويل معرباً عن شعوره بالسعادة والراحة مع العالمي، قائلاً: “نعم.. إنني في منزلي الآن”.



وأضاف رونالدو: “شعرت بالقليل من التوتر في أيامي الأولى داخل النصر، بسبب العادات والتقاليد الجديدة، ولكنني أشعر بالراحة الآن، وبدأت التعود على الأجواء هنا”.



ووصف رونالدو حفلة تقديمه كلاعب جديد في صفوف النصر، بأنها واحدة من أبرز لحظات مسيرته الكروية، قائلا: “كان يوم مختلف، ومميز في العديد من النواحي”.



تجدر الإشارة إلى أنّ كريستيانو رونالدو صاحب الـ38 عاماً، انضم إلى النصر السعودي عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل أكثر من 200 مليون يورو سنوياً كأكبر صفقة في تاريخ كرة القدم.