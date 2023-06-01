تصعيد عسكري حوثي في تعز والجيش يصدر بياناً

الخميس 01 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الوطني إحباط محاولتي تسلل للحوثيين في تعز.



وأفاد محور تعز في بيان بأن قوات الجيش والمقاومة أحبطت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي في اتجاه مواقع الجيش في منطقة القحيفة جبهة حمير مديرية مقبنة بالريف الغربي لمحافظة تعز.



وأضاف أنه تم إحباط محاولة تسلل لمليشيا الحوثي باتجاه مواقع الجيش في عقبة منيف شمال مدينة تعز.



جاء ذلك بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مواقع الجيش في الدفاع الجوي شمال غرب المدينة والأحطوب مقبنة غربي المحافظة.

