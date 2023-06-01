تفكيك 7 آلاف لغم وعبوة غير متفجرة خلال مايو الماضي

الخميس 01 يونيو-حزيران 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس/متابعات

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كشف تقرير حقوقي حديث اعدة المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام)، عن نزع وإتلاف قرابة 7 آلاف مادة متفجرة من مخلفات الحرب، خلال شهر مايو الماضي.

وذكر المركز الإعلامي للمشروع في تقريره الشهري اليوم الخميس ، أن ما قامت الفرق الفنية بنزعه خلال شهر مايو 2023، بلغ 3,989 لغماً وقذيفة غير منفجرة وعبوة ناسفة، ما يرفع إجمالي ما تم نزعه منذ مطلع العام الجاري إلى 20,465 لغما وعبوة غير متفجرة.

وقال التقرير "إن إجمالي ما تم نزعه الشهر الماضي، تمثل في 3,239 ذخيرة غير منفجرة، و674 لغما مضادا للدبابات، و48 آخر مضادا للأفراد، بالإضافة إلى 28 عبوة ناسفة، مطهراً بذلك مساحة قدرها 1,071,596 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية".

وأشار إلى أن فرق المشروع قامت وخلال نفس الشهر بتنفيذ عمليات إتلاف لما مجموعه 2,877 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، إضافة إلى تأمين 14 حقلاً للألغام في مديرية حريب بمحافظة مأرب، وتأمين مزرعة في منطقة الأكبر بمديرية حيس بمحافظة الحديدة، بعد تطهيرها من 5 ألغام مضادة للآليات كانت فيها، ومزارع أخرى في وادي ضمي بمديرية مقبنة، بمحافظة تعز.

وأفاد المشروع أن إجمالي المساحة المطهرة بلغ 46.439.132 متراً مربعاً، منذ انطلاق المشروع حتى اليوم.

وتسببت الألغام الحوثية التي زرعتها في مختلف المناطق التي سيطرت عليها بمقتل وجرح الآلاف من المدنيين أبرزهم نساء وأطفال.