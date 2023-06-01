الحكومة اليمنية تبشّر الطلاب المبتعثين في الخارج بهذا الخبر السار

الخميس 01 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت الحكومة اليمنية الخميس، بدء إرسال المستحقات المالية للربع الثاني من العام 2022، إلى حسابات السفارات والملحقيات في دول الابتعاث، قبل تسليمها للطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج.

ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات مازن الجفري قوله إن وزارته استكملت تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الثاني من العام 2022.

وأشار إلى أن وزارته تعمل بجهود مستمرة لتحقيق الانتظام في عملية تحويل وإرسال المستحقات المالية للطلاب الدارسين في الخارج.