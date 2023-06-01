الحكومة اليمنية تبشّر الطلاب المبتعثين في الخارج بهذا الخبر السار

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أعلنت الحكومة اليمنية الخميس، بدء إرسال المستحقات المالية للربع الثاني من العام 2022، إلى حسابات السفارات والملحقيات في دول الابتعاث، قبل تسليمها للطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج.
ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية عن وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات مازن الجفري قوله إن وزارته استكملت تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الثاني من العام 2022.
وأشار إلى أن وزارته تعمل بجهود مستمرة لتحقيق الانتظام في عملية تحويل وإرسال المستحقات المالية للطلاب الدارسين في الخارج.