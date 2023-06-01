إفتتاح بنك اليمن والكويت الإسلامي بمدينة مأرب

الخميس 01 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قال وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري إن المحافظة تشهد تنامي وتطور السوق المالية في ظل حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها ..

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الخميس ، فرع بنك اليمن والكويت الإسلامي بمدينة مأرب. واستمع الوكيل الباكري من مدير الفرع خالد الشماع، إلى شرح عن الخدمات التي سيقدمها البنك للعملاء، من خدمات مصرفية إسلامية وتمويلات استثمارية.

وأشاد بهذه الخطوة التي تأتي ضمن سلسلة افتتاح فروع بنوك خلال العامين الماضيين، ويعكس تنامي وتطور السوق المالية بالمحافظة.

وأكد على أهمية توسع السوق المالية وزيادة أنشطة البنوك لجذب الاستثمارات والإسهام في تمويل المشاريع التنموية وجذب الاستثمارت، وتنشيط الحركة التجارية.