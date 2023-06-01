رئيس الوزراء يكشف عن تحديات كبيرة في جوانب الاقتصاد

الخميس 01 يونيو-حزيران 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس/متابعات

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كشف رئيس وزراء الحكومة اليمنية، الدكتور معين عبدالملك عن تحديات كبيرة تواجهها حكومتة في، الجوانب، الاقتصادية، والمالية والخدمية بسبب الحرب الاقتصادية التي تخوضها المليشيا ضد الشعب اليمني والإجراءات التي اتخذتها في استهداف البنوك والقطاع الخاص والتجارة وغيرها دليل على عدم جديتها كالعادة في السلام.

جاء ذلك خلال لقائة اليوم الخميس، سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم.

وأكد ، إن مليشيا الحوثي تواصل رفضها للجهود الإقليمية والاممية الداعية للسلام مشيرا إن الضغوط الدولية التي تمارس على الحكومة المفترض القيام بها للضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها .

وأشار إلى أن هذه التحديات تتطلع الى أهمية الدعم الدولي العاجل للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي..

وأشاد الدكتور معين عبدالملك، بالدور البريطاني الحريص على إحلال الامن والاستقرار في اليمن، وما تبذله من جهود على المستوى الثنائي والدولي وفي مجلس الامن، ودعمها المستمر للحكومة في مواجهة التحديات الراهنة خاصة الاقتصادية، ومواقفها الواضحة باتجاه استعادة الدولة وانهاء معاناة اليمنيين.. وحث المجتمع الدولي، على مضاعفة الضغوط على المليشيات الحوثية وداعميها من اجل التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإنهاء المعاناة الانسانية التي طال امدها.

بدوره، جدد السفير البريطاني، موقف بلاده الداعم للحكومة اليمنية وجهودها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات العامة.. منوها بما تقوم به الحكومة من جهود رغم التحديات والظروف الصعبة، وفق ما نشرته وكالة سبأ الحكومية.