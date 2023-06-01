رئيس الأركان يشهد اختتام الدورة التدريبية الأولى لأركانات الفنية في الوحدات العسكرية

الخميس 01 يونيو-حزيران 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس/متابعات

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شهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن دكتور صغير بن عزيز، اليوم، اختتام الدورة التدريبية الأولى لأركانات الفنية بهيئات ودوائر وزارة الدفاع والمناطق والوحدات العسكرية، والتي نظّمتها دائرة التأمين الفني تحت شعار "لا جاهزية قتالية دون جاهزية فنية".

ونقل رئيس هيئة الأركان، في كلمته خلال الحفل، إلى الحاضرين تحيات القيادة السياسية والعسكرية.. مهنئاً المشاركين بنجاحهم واكتسابهم معارف جديدة خلال الدورة التخصصية.

وأشاد الفريق بن عزيز، بجهود هيئة الإسناد اللوجستي ودوائرها.. مشيداً بجهود دائرة التأمين في إكساب أركانات الفنية الخبرات المعرفية التي ستعمل على تطوير قدراتهم بشكل كبير.

من جانبه، أشاد القائم بأعمال مدير دائرة التأمين الفني العميد محمد جابر، بانضباط المشاركين واهتمامهم الكبير بهذه الدورة التي هدفت لرفع مستوى كفاءتهم وتطوير أدائهم في الميدان. وتخلل الحفل، الذي حضره عدد من القيادات العسكرية بوزارة الدفاع، قصائد شعرية ووصلات غنائية، وجرى في نهايته تكريم المشاركين