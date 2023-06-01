مباحثات يمنيه في طوكيو مع مسؤولي المركز الياباني الدولي تتناول المشاريع المنفذة فى اليمن سفير اليمن بطوكيو يلتقي الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية تعرف على تصنيف أقوى الجيوش العربية والعالمية لعام 2023.. وأين جاء ترتيب اليمن؟ المليشيات الحوثية تقتحم الغرفة التجارية والحكومة الشرعية تحذر من تداعيات اقتصادية كارثية مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن يعترف: ''الوضع لا يزال معقدا والإتفاق ليس سهلا'' احصائية رسمية بعدد المغتربيين اليمنيين في السعودية واجمالي سكان المملكة عموما كلية الحقوق في نيويورك تحذف خطاب طالبة يمنية بسبب معاداة السامية تصريحات وزير الرياضة السعودي تثير الجدل عن صفقة ميسي ونجوم العالم كشف العوامل الرئيسية للإصابة بسرطان الثدي القاتل بحيرة ملونة تثير جدلا.. الكشف عن سر تغير لون بحيرة عربية عمرها 5000 سنة
التقي سفير اليمن لدي اليابان سعادة/عادل بن علي السنيني يومنا هذا الخميس الموافق 1/6/2023م بمكتبه بالسفارة مع السيدة /ريكو كوباياشي مسؤولة البرامج الخارجية فى المركز الياباني الدولي للمتطوعين والسيد/ كو إيماناكا .
وفى اللقاء تم استعراض النشاطات والبرامج التى ينفذها المركز في بلادنا والخطط المستقبلية التى ينوى المركز تفعيل نشاطاته في اليمن لتعزيز برامج التنمية المستدامة المستهدفة لرفع الوعي وتدعيم التعليم .
حيث سينفذ المركز خلال هذة الفترة مشروع دعم سلامة وحماية الأطفال والأسر المتضررة من النازحين في محافظة تعز بالتعاون مع منظمة صناع النهضة NMO فى مجالات التعليم والحماية
هذا وقد عبر السفير السنيني عن سعادته ودعمه لعمل المركز وترحيبه بالبرامج التي ينفذها في اليمن بالتعاون مع المنظمات المحلية متطلعا الى مزيدا من النشاطات والبرامج وتفعيل الزيارات في المستقبل القريب.
ومجددا التاكيد على تعاون السفارة في انجاح برامج المركز وتسهيل الاجراءات داعياً المركز الى فتح مكتب فى عدن لتسهيل نشاطاته وتقديم خدماته التعليمية القيمة هذا وقد عبرا مسؤولي المركز عن ارتياح وتقدير المركز البالغ لدعم السفير الدائم وانجاح الزيارة السابقة الى بلادنا وتذليل الاجراءات للعمل في اليمن.
مؤكدين انهم فى المركز سيبذلون الجهود لتعزيز اوجه الدعم فى المجالات التعليمية التى يقوم بها المركز .