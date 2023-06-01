مباحثات يمنيه في طوكيو مع مسؤولي المركز الياباني الدولي تتناول المشاريع المنفذة فى اليمن

الخميس 01 يونيو-حزيران 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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التقي سفير اليمن لدي اليابان سعادة/عادل بن علي السنيني يومنا هذا الخميس الموافق 1/6/2023م بمكتبه بالسفارة مع السيدة /ريكو كوباياشي مسؤولة البرامج الخارجية فى المركز الياباني الدولي للمتطوعين والسيد/ كو إيماناكا .

وفى اللقاء تم استعراض النشاطات والبرامج التى ينفذها المركز في بلادنا والخطط المستقبلية التى ينوى المركز تفعيل نشاطاته في اليمن لتعزيز برامج التنمية المستدامة المستهدفة لرفع الوعي وتدعيم التعليم .

حيث سينفذ المركز خلال هذة الفترة مشروع دعم سلامة وحماية الأطفال والأسر المتضررة من النازحين في محافظة تعز بالتعاون مع منظمة صناع النهضة NMO فى مجالات التعليم والحماية

هذا وقد عبر السفير السنيني عن سعادته ودعمه لعمل المركز وترحيبه بالبرامج التي ينفذها في اليمن بالتعاون مع المنظمات المحلية متطلعا الى مزيدا من النشاطات والبرامج وتفعيل الزيارات في المستقبل القريب.

ومجددا التاكيد على تعاون السفارة في انجاح برامج المركز وتسهيل الاجراءات داعياً المركز الى فتح مكتب فى عدن لتسهيل نشاطاته وتقديم خدماته التعليمية القيمة هذا وقد عبرا مسؤولي المركز عن ارتياح وتقدير المركز البالغ لدعم السفير الدائم وانجاح الزيارة السابقة الى بلادنا وتذليل الاجراءات للعمل في اليمن.

مؤكدين انهم فى المركز سيبذلون الجهود لتعزيز اوجه الدعم فى المجالات التعليمية التى يقوم بها المركز .