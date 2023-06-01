مباحثات يمنيه في طوكيو مع مسؤولي المركز الياباني الدولي تتناول المشاريع المنفذة فى اليمن سفير اليمن بطوكيو يلتقي الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية تعرف على تصنيف أقوى الجيوش العربية والعالمية لعام 2023.. وأين جاء ترتيب اليمن؟ المليشيات الحوثية تقتحم الغرفة التجارية والحكومة الشرعية تحذر من تداعيات اقتصادية كارثية مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن يعترف: ''الوضع لا يزال معقدا والإتفاق ليس سهلا'' احصائية رسمية بعدد المغتربيين اليمنيين في السعودية واجمالي سكان المملكة عموما كلية الحقوق في نيويورك تحذف خطاب طالبة يمنية بسبب معاداة السامية تصريحات وزير الرياضة السعودي تثير الجدل عن صفقة ميسي ونجوم العالم كشف العوامل الرئيسية للإصابة بسرطان الثدي القاتل بحيرة ملونة تثير جدلا.. الكشف عن سر تغير لون بحيرة عربية عمرها 5000 سنة
التقى سفير اليمن لدى اليابان السفير عادل السنيني ايشيقورو نوريهيكو الرئيس الجديد لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية “الجيترو”.
وخلال اللقاء تبادل الحديث حول تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الصديقين.
وبحث الفرص الاستثمارية أمام الشركات اليابانية في بلادنا للاستفادة من التجارب والمساهمة في اعادة الاعمار.