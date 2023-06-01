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سفير اليمن بطوكيو يلتقي الرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية

الخميس 01 يونيو-حزيران 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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التقى سفير اليمن لدى اليابان السفير عادل السنيني ايشيقورو نوريهيكو الرئيس الجديد لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمنظمة التجارة الخارجية “الجيترو”.

وخلال اللقاء تبادل الحديث حول تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الصديقين.

وبحث الفرص الاستثمارية أمام الشركات اليابانية في بلادنا للاستفادة من التجارب والمساهمة في اعادة الاعمار.

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