مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن يعترف: ''الوضع لا يزال معقدا والإتفاق ليس سهلا''

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قال المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، إن الوضع في اليمن، لا يزال معقدا، وأن التوصل إلى اتفاق يفتح الطريق أمام الأطراف للتفاوض أمر ممكن، لكنه ليس سهل المنال.
وأوضح، في حديث مع شبكة تلفزيون الصين الدولية، أن الأمم المتحدة تسعى للاتفاق على وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني، وتحقيق عملية سياسية شاملة.
وحث الوسيط الدولي، الاطراف المتحاربة على تقديم تنازلات من أجل الوصول إلى هذا المستوى من الاتفاق. متعهدا بالعمل من أجل إنهاء النزاع في أقرب وقت.
وقال، إنه يجري مناقشات مستمرة على مستويات مختلفة لدعم جهود الوساطة، داعيا جميع الأطراف الى انتهاز الفرصة للمضي قدماً في هذا المسار.