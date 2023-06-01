احصائية رسمية بعدد المغتربيين اليمنيين في السعودية واجمالي سكان المملكة عموما

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بلغ عدد اليمنيين المغتربين في السعودية حتى نهاية 2022م، (1,803,469) شخصا، وفق احصائية رسمية سعودية.
وهؤلاء "1,334,481" من الذكور، و "468,988"، إناث.
الجالية اليمنية في السعودية، وفق الاحصائية التي نشرتها هيئة الإحصاء السعودية جاءت في المرتبة الرابعة،
حيث الجالية البنجلادشية حلت في المرتبة الأولى، ثم الهندية في المرتبة الثانية، والباكستانية ثالثا، واليمنية رابعاً.
وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية الأربعاء أن عدد سكان المملكة تجاوز 32 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2022.
ووفقاً لبيانات الهيئة فقد وصل عدد سكان السعودية إلى 32 مليوناً و175 ألفاً و224 نسمة، 58.4% منهم سعوديين، و41.6% غير سعوديين. وبلغ عدد السعوديين 18 مليوناً و800 ألف نسمة، بينما بلغ عدد غير السعوديين 13 مليوناً و400 ألف نسمة.
وعلى مستوى النوع: الغالبية العظمي من المجتمع السعودي من الذكور بواقع 61% من السكان وعددهم وصل إلى 19 مليوناً و700 ألف نسمة، فيما بلغ عدد الإناث 12 مليوناً و500 ألف نسمة، بنسبة 39%.
وتميز المجتمع السعودي بتركيبته الشابة، حيث بلغ متوسط عمر السكان 29 عاماً، بينما بلغ متوسط عمر السعوديين 25 عاماً، فيما وصلت نسبة السعوديين الذي تقل أعمارهم عن 30 عاماً إلى 63%.
ونما عدد سكان المملكة من 24 مليوناً عام 2010 إلى 32.2 مليون عام 2022 بمتوسط معدل نمو سنوي وصل إلى 2.5% وفقاً لبيانات الهيئة.