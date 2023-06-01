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تصريحات وزير الرياضة السعودي تثير الجدل عن صفقة ميسي ونجوم العالم

الخميس 01 يونيو-حزيران 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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 رد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودية، على إمكانية انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهلال، ودعم الاتحاد بـ"صفقات عالمية" ضخمة، قبل المشاركة في مونديال الأندية.

وقال الفيصل في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد"، ردا على سؤال بشأن قدوم ميسي والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، إلى الدوري السعودي للمحترفين: "انتظروا الإعلان الرسمي من الأندية".

وأكد وزير الرياضة، على أنه لا يستطيع أن يتحدث عن أي صفقة، إلا إذا قام النادي نفسه، بالإعلان عنها وحسمها بشكل رسمي.

وبخصوص دعم نادي الاتحاد بصفقات عالمية، قبل المشاركة في المونديال.. أوضح الفيصل، أن هذا الأمر متروك لمجلس إدارة النادي، مشددا على أن الوزارة ستقدم الدعم اللازم للعميد ومختلف فرق المملكة.

وأشار عبدالعزيز الفيصل، إلى أن الوزارة وبدعم من القيادة للقطاع الرياضي، تعمل على العديد من الإصلاحات، التي ستجعل الموسم القادم، أقوى ومليئا بالعديد من المفاجآت الكروية.

وضمن نادي الاتحاد المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها السعودية، بعد تتويجه بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي

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