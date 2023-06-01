بحيرة ملونة تثير جدلا.. الكشف عن سر تغير لون بحيرة عربية عمرها 5000 سنة ثاني دولة خليجية تستعد لإطلاق مستكشف فضائي إلى حزام الكويكبات انهيار سد مائي في محافظة المحويت نتيجة تدفق سيول الأمطار الغزيرة تقرير سري حديث يتحدث عن خرقٍ نووي خطير قامت به إيران رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية تعقد اجتماعاً مشتركاً مع رئيس الوزراء - شددت على انهاء الانقلاب والحفاظ على الوحدة واشنطن تدين اقتحام واعتداء مليشيات الحوثي لمنازل الطائفة البهائية بصنعاء مسلح حوثي يرتكب جريمة وحشية بـ تعز قصف صاروخي حوثي يستهدف مناطق سكنية في الحديدة مكتب الاوقاف ومؤسسة الكهرباء بمارب في مهمة وطنية مشتركة .. تفاصيل مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارا بتشكيل مجلس محاسبة للقضاه وأعضاء النيابات
أثارت البحيرة الملونة المتفرعة من نهر الزاب الصغير، والواقعة في قضاء رانيا بمنطقة رابرين في محافظة السليمانية شمالي العراق، جدلا مؤخرا، وخطفت الأنظار.
وذكرت وسائل إعلام عراقية أن ألوان البحيرة تتغير مع تغير الفصول والطقس، لتصبح أبيض ووردي وأحمر وبنفسجي، ما يجعلها منظرا لافتا للسياح والزوار، وسط مطالبات شعبية في البلاد لتحويلها لمعلم سياحي، خاصة أنها تقع في منطقة جبلية طقسها مميز.
وتسمى البحيرة "قوره كو" ويتعدى عمرها 5000 عام، يصل عمقها إلى نحو 27 مترا وعرضها نحو 370 مترا، كما يقدر عمرها بنحو 5 آلاف سنة، تكونت بفعل المتغيرات الطبيعية بعيدا من تدخل البشر.
يعود سبب تغير لونها إلى بكتيريا اسمها "هيلوبكتيريا" تتلون مع ارتفاع درجة الحرارة وتتحول إلى اللون البنفسجي، أما الرائحة الكريهة الشبيهة برائحة البيض الفاسد فسببها تحرر غاز كبريتيد الهيدروجين.
وتعيش في البحيرة الملونة أنواع نادرة من السلاحف المهددة بالانقراض بالإضافة إلى احتوائها على كميات كبيرة من الكبريت والطحالب النادرة