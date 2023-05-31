انهيار سد مائي في محافظة المحويت نتيجة تدفق سيول الأمطار الغزيرة

الأربعاء 31 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر محلية بمحافظة المحويت اليوم الاربعاء بان الامطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة تسببت بانهيار احدى السدود المائية بمديرية الطويلة.



وذكرت المصادر لمأرب برس بان سد "اللجمة" الواقع في منطقة بني الخياط بمديرية الطويلة التابعة اداريا لمحافظة المحويت انهار نتيجة تدفق سيول الامطار الغزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



واوضحت المصادر بان مياة السد المنهار تسببت بجرف ارضي زراعية دون حدوث اي اصابات او خسائر بشرية.