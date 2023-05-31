انهيار سد مائي في محافظة المحويت نتيجة تدفق سيول الأمطار الغزيرة تقرير سري حديث يتحدث عن خرقٍ نووي خطير قامت به إيران رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية تعقد اجتماعاً مشتركاً مع رئيس الوزراء - شددت على انهاء الانقلاب والحفاظ على الوحدة واشنطن تدين اقتحام واعتداء مليشيات الحوثي لمنازل الطائفة البهائية بصنعاء مسلح حوثي يرتكب جريمة وحشية بـ تعز قصف صاروخي حوثي يستهدف مناطق سكنية في الحديدة مكتب الاوقاف ومؤسسة الكهرباء بمارب في مهمة وطنية مشتركة .. تفاصيل مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارا بتشكيل مجلس محاسبة للقضاه وأعضاء النيابات مطالب عاجلة يضعها رئيس الوزراء بين يدي السفير الأمريكي لدى اليمن هيومن رايتس ووتش تطالب مليشيات الحوثي سرعة الإفراج عن عناصر الطائفية البهائية المحتجزين
افادت مصادر محلية بمحافظة المحويت اليوم الاربعاء بان الامطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة تسببت بانهيار احدى السدود المائية بمديرية الطويلة.
وذكرت المصادر لمأرب برس بان سد "اللجمة" الواقع في منطقة بني الخياط بمديرية الطويلة التابعة اداريا لمحافظة المحويت انهار نتيجة تدفق سيول الامطار الغزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
واوضحت المصادر بان مياة السد المنهار تسببت بجرف ارضي زراعية دون حدوث اي اصابات او خسائر بشرية.