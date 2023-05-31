تقرير سري حديث يتحدث عن خرقٍ نووي خطير قامت به إيران

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في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات بين إيران والغرب بسبب برنامجها النووي، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أن مخزون إيران المقدّر من اليورانيوم المخصب تجاوز بأكثر من 23 مرة الحد المسموح به، بموجب اتفاق 2015 بين طهران والدول الكبرى.
بحسب تقرير سري لـ الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد بلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ما يقدر بـ4744,5 كيلوغرام في 13 مايو/أيار الجاري، مشيراً إلى أن الحد المسموح به في الاتفاق يبلغ 202,8 كيلوغرام، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وقال إن “إيران تواصل انتهاك القيود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب اتفاق 2015”.
كما كشف التقرير السري الحديث أن إيران أجابت على استفسارين معلقين للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال إن المفتشين لم يعد لديهم أسئلة بشأن جزيئات اليورانيوم التي تم تخصيبها بنسبة 83.7٪ في منشأة فوردو تحت الأرض.
كذلك أوضح أن المحققين أغلقوا تحقيقاتهم في آثار يورانيوم من صنع الإنسان عثر عليها في ماريفان بالقرب من مدينة أبادي، على بعد حوالي 525 كيلومتراً جنوب شرق طهران.
ويوم أمس الثلاثاء، قالت إيران إن المفتشين الدوليين أغلقوا خطي التحقيق بشأن برنامجها النووي.