رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية تعقد اجتماعاً مشتركاً مع رئيس الوزراء - شددت على انهاء الانقلاب والحفاظ على الوحدة واشنطن تدين اقتحام واعتداء مليشيات الحوثي لمنازل الطائفة البهائية بصنعاء مسلح حوثي يرتكب جريمة وحشية بـ تعز قصف صاروخي حوثي يستهدف مناطق سكنية في الحديدة مكتب الاوقاف ومؤسسة الكهرباء بمارب في مهمة وطنية مشتركة .. تفاصيل مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارا بتشكيل مجلس محاسبة للقضاه وأعضاء النيابات مطالب عاجلة يضعها رئيس الوزراء بين يدي السفير الأمريكي لدى اليمن هيومن رايتس ووتش تطالب مليشيات الحوثي سرعة الإفراج عن عناصر الطائفية البهائية المحتجزين صاحب ''أصدق كتاب بعد القرآن الكريم'' .. تعرف على قصته؟ الإمارات تعلن انسحابها من تحالف تقوده واشنطن
ادانت الولايات المتحدة الاميركية اقتحام واعتداء مليشيات الحوثي الارهابية، لمنازل منتسبي الطائفة البهائية بصنعاء، في 25 مايو والذي أسفر عن الإخفاء القسري لما لا يقل عن 17 شخصا.
وافاد الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية لدى اليمن على تويتر بان السفير الامريكي ستيفن فاجن، أكد وقوف ودعم واشنطن للشعب اليمني وحقه في التعبير.