واشنطن تدين اقتحام واعتداء مليشيات الحوثي لمنازل الطائفة البهائية بصنعاء

الأربعاء 31 مايو 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ادانت الولايات المتحدة الاميركية اقتحام واعتداء مليشيات الحوثي الارهابية، لمنازل منتسبي الطائفة البهائية بصنعاء، في 25 مايو والذي أسفر عن الإخفاء القسري لما لا يقل عن 17 شخصا.

وافاد الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية لدى اليمن على تويتر بان السفير الامريكي ستيفن فاجن، أكد وقوف ودعم واشنطن للشعب اليمني وحقه في التعبير.