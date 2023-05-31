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مسلح حوثي يرتكب جريمة وحشية بـ تعز

الأربعاء 31 مايو 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص
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قُتل شاب بمديرية شرعب السلام التابعة اداريا لمحافظة تعز على يد مسلح حوثي .


وذكرت مصادر محلية لمأرب برس بأن مسلح حوثي اقدم على قتل الشاب بشار محمد عبده رميا بالرصاص بمديرية شرعب السلام بمحافظة تعز داخل احدى مراكز توزيع المساعدات الغذائية بالمديرية.

ولم يتسنى للمصادر معرفة اسباب ودوافع الجريمة التي ارتكبها المسلح الحوثي.

وتشهد مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية انفلات أمني غير مسبوق وتفشي مستمر لجرائم القتل والسلب.

  
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