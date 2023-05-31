قصف صاروخي حوثي يستهدف مناطق سكنية في الحديدة

الأربعاء 31 مايو 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، بقصف صاروخي، اليوم الأربعاء، مناطق سكنية جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وذكر موقع الجيش سبتمبر نت بإن مليشيا الحوثي الإرهابية شنت قصفًا صاروخيًا استهدف قرية دار الحربي، في مديرية حيس.

وبحسب المصادر فإن القصف أدى إلى تدمير منزل المواطن عبده عبدالله سراج.