قصف صاروخي حوثي يستهدف مناطق سكنية في الحديدة

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استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، بقصف صاروخي، اليوم الأربعاء، مناطق سكنية جنوبي محافظة الحديدة، غربي البلاد.
وذكر موقع الجيش سبتمبر نت بإن مليشيا الحوثي الإرهابية شنت قصفًا صاروخيًا استهدف قرية دار الحربي، في مديرية حيس.
وبحسب المصادر فإن القصف أدى إلى تدمير منزل المواطن عبده عبدالله سراج.