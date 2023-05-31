مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارا بتشكيل مجلس محاسبة للقضاه وأعضاء النيابات

الأربعاء 31 مايو 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- مأرب

عدد القراءات 374

أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب، تشكيل مجلس محاسبة برئاسة القاضي حيدان جمعان حيدان، وعضوية القاضيين، صالح أبو بكر محسن الزُبيدي، و فوزي علي سيف .

كما أقر المجلس – وفقا لوكالة سبأ - تعيين القاضيين مهدي علي محمد فصيع، محامياً عاماً للنيابات العسكرية، والدكتور ناصر علي صالح الصبيحي رئيساً لشعبة السجون بمكتب النائب العام. وأطلع رئيس المجلس الأعضاء على نتائج زيارته لكلا ًمن المملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، الشقيقتين، ولقاءاته مع المسؤولين في السلطة القضائية في كلا البلدين، مشيداً بنتائج الزيارة وما حملته من توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية.

ووقف مجلس القضاء الأعلى، أمام أوضاع السلطة القضائية ومنتسبيها والصعوبات التي تواجه هيئاتها المختلفة في أداء وظيفتها العدلية.