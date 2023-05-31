مكتب الاوقاف ومؤسسة الكهرباء بمارب في مهمة وطنية مشتركة .. تفاصيل مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارا بتشكيل مجلس محاسبة للقضاه وأعضاء النيابات مطالب عاجلة يضعها رئيس الوزراء بين يدي السفير الأمريكي لدى اليمن هيومن رايتس ووتش تطالب مليشيات الحوثي سرعة الإفراج عن عناصر الطائفية البهائية المحتجزين صاحب ''أصدق كتاب بعد القرآن الكريم'' .. تعرف على قصته؟ الإمارات تعلن انسحابها من تحالف تقوده واشنطن ادنى تراجع للريال اليمني منذ عام والدولار للبيع في مزادات علنية ''أسعار الصرف اليوم'' تقرير حديث: الحوثيون لن يفوا بأي اتفاقات الا بأمر واحد وهذا ما سيحدث لو انسحبت السعودية عسكريا من اليمن بعد ضربه بوحشية.. لاعب يموت دماغيا خلال مباراة كرة قدم علامات كبيرة كانت قادمة من الغرب.. تعرف على لحظة تدمير إسرائيل للمفاعل النووي العراقي
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب، تشكيل مجلس محاسبة برئاسة القاضي حيدان جمعان حيدان، وعضوية القاضيين، صالح أبو بكر محسن الزُبيدي، و فوزي علي سيف .
كما أقر المجلس – وفقا لوكالة سبأ - تعيين القاضيين مهدي علي محمد فصيع، محامياً عاماً للنيابات العسكرية، والدكتور ناصر علي صالح الصبيحي رئيساً لشعبة السجون بمكتب النائب العام. وأطلع رئيس المجلس الأعضاء على نتائج زيارته لكلا ًمن المملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، الشقيقتين، ولقاءاته مع المسؤولين في السلطة القضائية في كلا البلدين، مشيداً بنتائج الزيارة وما حملته من توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية.
ووقف مجلس القضاء الأعلى، أمام أوضاع السلطة القضائية ومنتسبيها والصعوبات التي تواجه هيئاتها المختلفة في أداء وظيفتها العدلية.