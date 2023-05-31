مطالب عاجلة يضعها رئيس الوزراء بين يدي السفير الأمريكي لدى اليمن

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استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، حيث جرى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والجهود الاقليمية والدولية المستمرة لاحياء العملية السياسية في ظل تعنت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني.
وتناول اللقاء، مسار الإصلاحات الشامل الذي تنفذه الحكومة، والافاق المستقبلية لتعزيز هذه الإصلاحات، إضافة الى التحديات التي تواجهها والدعم الدولي المطلوب لإسناد جهودها في هذه المرحلة الاستثنائية، خاصة في الجوانب الاقتصادية والخدمية.
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة إيجاد مسار إقليمي ودولي عاجل لدعم إجراءات الحكومة وخططها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتفادي التبعات الخطيرة للهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام وتأثير ذلك على الوضع الإنساني الكارثي ..
معرباً عن ثقته بقيام الأصدقاء الامريكان بدور فاعل في حث المجتمع الدولي والمنظمات والجهات المانحة على الدعم العاجل للحكومة اليمنية للقيام بدورها في الجوانب الاقتصادية والخدمية، والضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها من اجل التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لانهاء المعاناة الانسانية التي طال امدها.
وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على تعامل الحكومة الإيجابي مع الجهود والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام، وحرصها على توفر الشروط الموضوعية لهذا السلام بموجب مرجعيات الحل الثلاث المتوافق عليها محلياً والمؤيدة دوليا..
متطرقاً الى التطورات المهمة بخصوص انقاذ خزان صافر النفطي وما قدمته الحكومة من تسهيلات لوصول العمل الى هذه المرحلة وحرصها على إنجاح عملية الإنقاذ. بدوره جدد السفير الأمريكي، موقف بلاده الداعم للحكومة اليمنية والحرص على تقديم كل أوجه الدعم الممكنة لها للقيام بمسؤولياتها الاقتصادية والإنسانية وحث المجتمع الدولي والمانحين على ذلك..
مؤكداً ادراكهم للتحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة.. وأشاد بجهودها في الإصلاحات العامة والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي وحرصهم على استمرار دعمها وتعزيز دورها.