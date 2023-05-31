هيومن رايتس ووتش تطالب مليشيات الحوثي سرعة الإفراج عن عناصر الطائفية البهائية المحتجزين صاحب ''أصدق كتاب بعد القرآن الكريم'' .. تعرف على قصته؟ الإمارات تعلن انسحابها من تحالف تقوده واشنطن ادنى تراجع للريال اليمني منذ عام والدولار للبيع في مزادات علنية ''أسعار الصرف اليوم'' تقرير حديث: الحوثيون لن يفوا بأي اتفاقات الا بأمر واحد وهذا ما سيحدث لو انسحبت السعودية عسكريا من اليمن بعد ضربه بوحشية.. لاعب يموت دماغيا خلال مباراة كرة قدم علامات كبيرة كانت قادمة من الغرب.. تعرف على لحظة تدمير إسرائيل للمفاعل النووي العراقي ماسك يصبح أكثر المليارديرات ربحاً في 2023.. خطوة واحدة تفصله عن لقب الأغنى قنبلة ذرية تهدد البشر.. تحذير علمي من الذكاء الاصطناعي بين ليلة وضحاها.. هكذا انقلبت حياة أصغر مليارديرة في العالم!
أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاستهداف الممنهج والصارخ للطائفة البهائية من قِبل جماعة الحوثي.
وأكدت المنظمة أن جماعة الحوثي اقتحمت منزلا خاصا في صنعاء بتأريخ 25 مايو 2023 الماضي، أثناء ما كان يجتمع فيه بهائيون، واحتجزت وأخفت 17 منهم، وما يزالون رهن الاعتقال.
وأضافت المنظمة أن الطائفة البهائية، وهم أقلية في اليمن، يواجهون اضطهادا مستمرا من قِبل الحوثيين وسلطات الأمر الواقع في صنعاء.
وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة في اليمن والبحرين في المنظمة، إن استهداف سلطات الحوثيين الصارخ للبهائيين يأتي بسبب معتقداتهم الدينية ما يمثل انتهاكا واضحا لحقوقهم الإنسانية.
وأضافت أنه يتوجب على الحوثيين الكشف على الفور عن حالة ومكان وجود البهائيين المحتجزين، والإفراج عن كل محتجز لمجرد ممارسته الدينية السلمية، واحترام حقوق جميع اليمنيين في حرية التعبير والمعتقد.
وكانت الجامعة البهائية العالمية (BIC) قد أدانت اعتقال الحوثيين عناصر من الطائفة في صنعاء، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم في أقرب وقت.