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هيومن رايتس ووتش تطالب مليشيات الحوثي سرعة الإفراج عن عناصر الطائفية البهائية المحتجزين

الأربعاء 31 مايو 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاستهداف الممنهج والصارخ للطائفة البهائية من قِبل جماعة الحوثي. 

وأكدت المنظمة أن جماعة الحوثي اقتحمت منزلا خاصا في صنعاء بتأريخ 25 مايو 2023 الماضي، أثناء ما كان يجتمع فيه بهائيون، واحتجزت وأخفت 17 منهم، وما يزالون رهن الاعتقال. 

وأضافت المنظمة أن الطائفة البهائية، وهم أقلية في اليمن، يواجهون اضطهادا مستمرا من قِبل الحوثيين وسلطات الأمر الواقع في صنعاء. 

وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة في اليمن والبحرين في المنظمة، إن استهداف سلطات الحوثيين الصارخ للبهائيين يأتي بسبب معتقداتهم الدينية ما يمثل انتهاكا واضحا لحقوقهم الإنسانية. 

وأضافت أنه يتوجب على الحوثيين الكشف على الفور عن حالة ومكان وجود البهائيين المحتجزين، والإفراج عن كل محتجز لمجرد ممارسته الدينية السلمية، واحترام حقوق جميع اليمنيين في حرية التعبير والمعتقد. 

وكانت الجامعة البهائية العالمية (BIC) قد أدانت اعتقال الحوثيين عناصر من الطائفة في صنعاء، مطالبة بسرعة الإفراج عنهم في أقرب وقت.

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