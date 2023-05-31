صاحب ''أصدق كتاب بعد القرآن الكريم'' .. تعرف على قصته؟ الإمارات تعلن انسحابها من تحالف تقوده واشنطن ادنى تراجع للريال اليمني منذ عام والدولار للبيع في مزادات علنية ''أسعار الصرف اليوم'' تقرير حديث: الحوثيون لن يفوا بأي اتفاقات الا بأمر واحد وهذا ما سيحدث لو انسحبت السعودية عسكريا من اليمن بعد ضربه بوحشية.. لاعب يموت دماغيا خلال مباراة كرة قدم علامات كبيرة كانت قادمة من الغرب.. تعرف على لحظة تدمير إسرائيل للمفاعل النووي العراقي ماسك يصبح أكثر المليارديرات ربحاً في 2023.. خطوة واحدة تفصله عن لقب الأغنى قنبلة ذرية تهدد البشر.. تحذير علمي من الذكاء الاصطناعي بين ليلة وضحاها.. هكذا انقلبت حياة أصغر مليارديرة في العالم! نجل رئس مخابرات القذافي جثة هامدة.. ومصادر تكشف التفاصيل
يواصل الريال اليمني تسجيل أدنى تراجع له مقابل الدولار، منذ أكثر من عام، في حين أعلن البنك المركزي اليمني بيع 12 مليون دولار من أصل 30 مليوناً عرضها في مزاد علني.
وقال البنك إنه باع، 12 مليون و562 ألف دولار، بسعر صرف 1274 ريالاً لكل دولار أمريكي.
يشار إلى أن هذا المزاد الثالث عشر لبيع العملات، الذي يعلنه البنك منذ إعلان السعودية إيداع مليار دولار في حسابه في فبراير الماضي، من أجل دعم استقرار صرف العملة الوطنية.
وتواصل العملة المحلية تراجعها مقابل العملات الأجنبية حيث تجاوزت حاجز 1300 ريال لكل دولار، في أدنى مستوى له منذ عام.
أسعار الصرف اليوم
عدن
الريال السعودي: شراء: 346 بيع: 348
الدولار الأميركي: شراء: 1311 بيع: 1324
صنعاء
الريال السعودي: شراء: 140 بيع: 141
الدولار الأميركي: شراء: 528 بيع: 535