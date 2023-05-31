ادنى تراجع للريال اليمني منذ عام والدولار للبيع في مزادات علنية ''أسعار الصرف اليوم''

الأربعاء 31 مايو 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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يواصل الريال اليمني تسجيل أدنى تراجع له مقابل الدولار، منذ أكثر من عام، في حين أعلن البنك المركزي اليمني بيع 12 مليون دولار من أصل 30 مليوناً عرضها في مزاد علني.

وقال البنك إنه باع، 12 مليون و562 ألف دولار، بسعر صرف 1274 ريالاً لكل دولار أمريكي.

يشار إلى أن هذا المزاد الثالث عشر لبيع العملات، الذي يعلنه البنك منذ إعلان السعودية إيداع مليار دولار في حسابه في فبراير الماضي، من أجل دعم استقرار صرف العملة الوطنية.

وتواصل العملة المحلية تراجعها مقابل العملات الأجنبية حيث تجاوزت حاجز 1300 ريال لكل دولار، في أدنى مستوى له منذ عام.

أسعار الصرف اليوم

عدن

الريال السعودي: شراء: 346 بيع: 348

الدولار الأميركي: شراء: 1311 بيع: 1324

صنعاء

الريال السعودي: شراء: 140 بيع: 141

الدولار الأميركي: شراء: 528 بيع: 535