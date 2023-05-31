الموساد والاستخبارات الإيطالية على قارب واحد.. اجتماع في قلب البحر ينتهي بكارثة واتس آب يختبر ميزة جديدة طال انتظارها وقد تهم الكثيرين وكيل محافظة مأرب الباكري يشيد بتعيين لجنة طبية ومكتب لهيئة الأدوية في المحافظة تفاصيل لقاء موسع في مأرب يناقش مشروع استعادة التعليم والتعلم المموّل من البنك الدولي غوغل تحظر تطبيقا مشهورا يتجسس على مستخدمي أندرويد عقوبات أمريكية جديدة وقاتلة على شركتين و3 أفراد بزعم تعاملهم مع دمشق وحزب الله وفيلق أردوغان يكشف عن هدف لتركيا في الدول العربية وأوروبا والقوقاز في وقت قاتل.. حارس جزائري يتصدى للكرة بطريقة غريبة في الدوري السعودي دولة خليجية تفتح أسواقا جديدة لصادرات السيارات من إيران الصين تجدد دعمها لوحدة اليمن واستقراره
أعلن موقع WABetaInfo أن القائمين على تطبيق "واتس آب" بدأوا باختبار ميزة جديدة قد تكون مفيدة للكثيرين من مستخدمي التطبيق.
وتبعا للمعلومات التي أوردها الموقع فإن "واتس آب" بدأ باختبار ميزة جديدة تدعى "أرشيف الحالات" أو Status Archive مع المشتركين بخدمات WhatsApp Business عبر أجهزة أندرويد، وفي حال نجاحها ستطرح لباقي مستخدمي التطبيق.
وبواسطة الميزة الجديدة يمكن لمستخدم "واتس آب" حفظ الحالات التي كان قد نشرها سابقا على التطبيق ليعيد نشرها لاحقا، وتظهر الصور التي نشرها WABetaInfo أن المستخدمين الذين فعلوا هذه الميزة كان بإمكانهم حفظ وأرشفة الحالات التي نشروها حتى بعد 24 ساعة من نشرها.
سيتم حفظ الحالات في سجل خاص يمكن للمستخدم وحده رؤية محتوياته وإدارتها، وسيخزن السجل الحالات التي تم نشرها لمدة تصل إلى 30 يوما.
ويعتقد الخبراء أن هذه الميزة ستكون مهمة لأصحاب الشركات أو منظمي المؤتمرات، إذ يمكنهم عرض الحالات التي تخص أعمالهم أكثر من مرة