الموساد والاستخبارات الإيطالية على قارب واحد.. اجتماع في قلب البحر ينتهي بكارثة واتس آب يختبر ميزة جديدة طال انتظارها وقد تهم الكثيرين وكيل محافظة مأرب الباكري يشيد بتعيين لجنة طبية ومكتب لهيئة الأدوية في المحافظة تفاصيل لقاء موسع في مأرب يناقش مشروع استعادة التعليم والتعلم المموّل من البنك الدولي غوغل تحظر تطبيقا مشهورا يتجسس على مستخدمي أندرويد عقوبات أمريكية جديدة وقاتلة على شركتين و3 أفراد بزعم تعاملهم مع دمشق وحزب الله وفيلق أردوغان يكشف عن هدف لتركيا في الدول العربية وأوروبا والقوقاز في وقت قاتل.. حارس جزائري يتصدى للكرة بطريقة غريبة في الدوري السعودي دولة خليجية تفتح أسواقا جديدة لصادرات السيارات من إيران الصين تجدد دعمها لوحدة اليمن واستقراره
أشاد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، اليوم، بتشكيل لجنة طبية ممثلة للمجلس الطبي الأعلى في محافظة مأرب وافتتاح مكتب للهيئة العليا للأدوية في المحافظة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم لاجتماع مشترك ضم مدير عام مكتب الصحة الدكتور أحمد العبادي ورئيس اللجنة الطبية المكلفة من المجلس الطبي الدكتور محمد الصالحي، ومدير مكتب الهيئة العليا للأدوية بالمحافظة الدكتور عادل القردعي.
وفي الاجتماع دعا الوكيل الباكري اللجنة الطبية ومكتب الهيئة العليا للأدوية، لمباشرة عملهما في المحافظة لإعادة ترتيب القطاع الطبي والدوائي بالتنسيق مع مكتب الصحة بالمحافظة.
معتبرا أن تشكيل اللجنة الطبية وافتتاح مكتب هيئة الأدوية في محافظة مأرب تمثل خطوة مهمة من شأنها أن تحقق التكامل مع جهود مكتب الصحة في إحداث تحول كبير ونقلة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة.
وحث الوكيل الباكري اللجنة الطبية وهيئة الأدوية على إجراء الاختبارات اللازمة للعاملين في القطاع الطبي قبل منح تصاريح مزاولة المهنة والتأكد من صحة مؤهلاتهم وتطابقها مع معارفهم ومعلوماتهم، لحماية المجتمع من المنتحلين للصفات بشهادات مزورة.
مشددا على ضرورة تنسيق العمل بين الجهات الصحية في المحافظة لتصحيح كافة الاختلالات في القطاع الصحي بما يحقق طموحات واحتياجات المواطنين في محافظة مأرب التي أصبحت اليوم تضم أكثر من 3 ملايين نسمة معظمهم من النازحين من مختلف المحافظات.