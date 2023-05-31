وكيل محافظة مأرب الباكري يشيد بتعيين لجنة طبية ومكتب لهيئة الأدوية في المحافظة

الأربعاء 31 مايو 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أشاد وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، اليوم، بتشكيل لجنة طبية ممثلة للمجلس الطبي الأعلى في محافظة مأرب وافتتاح مكتب للهيئة العليا للأدوية في المحافظة.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم لاجتماع مشترك ضم مدير عام مكتب الصحة الدكتور أحمد العبادي ورئيس اللجنة الطبية المكلفة من المجلس الطبي الدكتور محمد الصالحي، ومدير مكتب الهيئة العليا للأدوية بالمحافظة الدكتور عادل القردعي.

وفي الاجتماع دعا الوكيل الباكري اللجنة الطبية ومكتب الهيئة العليا للأدوية، لمباشرة عملهما في المحافظة لإعادة ترتيب القطاع الطبي والدوائي بالتنسيق مع مكتب الصحة بالمحافظة.

معتبرا أن تشكيل اللجنة الطبية وافتتاح مكتب هيئة الأدوية في محافظة مأرب تمثل خطوة مهمة من شأنها أن تحقق التكامل مع جهود مكتب الصحة في إحداث تحول كبير ونقلة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة.

وحث الوكيل الباكري اللجنة الطبية وهيئة الأدوية على إجراء الاختبارات اللازمة للعاملين في القطاع الطبي قبل منح تصاريح مزاولة المهنة والتأكد من صحة مؤهلاتهم وتطابقها مع معارفهم ومعلوماتهم، لحماية المجتمع من المنتحلين للصفات بشهادات مزورة.

مشددا على ضرورة تنسيق العمل بين الجهات الصحية في المحافظة لتصحيح كافة الاختلالات في القطاع الصحي بما يحقق طموحات واحتياجات المواطنين في محافظة مأرب التي أصبحت اليوم تضم أكثر من 3 ملايين نسمة معظمهم من النازحين من مختلف المحافظات.