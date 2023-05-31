تفاصيل لقاء موسع في مأرب يناقش مشروع استعادة التعليم والتعلم المموّل من البنك الدولي

الأربعاء 31 مايو 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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ناقش لقاء موسع عقد اليوم بمحافظة مأرب، بين السلطة المحلية ووزارة التربية والتعليم ومنظمة رعاية الأطفال البريطانية عددا من المواضيع المتعلقة بمشروع استعادة التعليم والتعلم في المحافظة.

وضم اللقاء وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، ووكيل وزارة التربية لقطاع التدريب والتأهيل الدكتور زيد محمد قحطان، ومدير الشؤون الإدارية والمالية بوحدة إدارة البرامج بالوزارة الدكتور نادر شمشير ونائب رئيس المكتب الفني بالوزارة سعيد الحرباجي، ومدير المشروع بمنظمة رعاية الأطفال مصطفى حمان.

واستعرض اللقاء أهداف مشروع استعادة التعليم والتعلم ومكوناته وأثره على دعم العملية التعليمية في محافظة مأرب ومساهمته في تلبية جزء من الاحتياجات الملحة للقطاع التربوي بالمحافظة .

وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة التركيز على تنفيذ مشاريع تعاف مستدامة لدعم قطاع التعليم بالمحافظة بدلا من التركيز على المشاريع الطارئة.

مؤكدين أهمية دور السلطة المحلية في تسهيل تنفيذ المشروع ودعم نجاحه وضرورة إشراكها إلى جانب وزارة التربية في عملية تقييم المشروع والإشراف عليه في مختلف مراحل تنفيذه.

الجدير بالذكر أن مشروع استعادة التعليم والتعلم تنفذه منظمة رعاية الطفولة بالتعاون مع وزارة التربية في 8 مدارس مختارة في محافظات "مأرب، أبين، تعز، وحضرموت" بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 31 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي .