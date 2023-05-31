في وقت قاتل.. حارس جزائري يتصدى للكرة بطريقة غريبة في الدوري السعودي

الأربعاء 31 مايو 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تصدر الحارس الجزائري مصطفى زغبة العناوين في الدوري السعودي لكرة القدم، بعد تصدية للكرة بطريقة غريبة خلال مباراة فريقه ضمك ونظيره الفتح، في مسابقة دوري "روشن" السعودي.

وفي وقت قاتل وبالتحديد عند الدقيقة 89، تصدى زغبة لكرة رأسية سددها مهاجم الفتح قوية من داخل منطقة الجزاء، من خلال جلوسه على الكرة، واستمر الحارس الجزائري في الجلوس على الكرة لبعض اللحظات بعد تصديه المدهش.

ويعتبر هذا التصدي من أغرب التصديات في الدوري السعودي هذا الموسم.

وانتهت المباراة بتعادل رفاق زغبة مع مضيفهم الفتح بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الـ29 قبل الأخيرة من الدوري السعودي.

ويحتل نادي ضمك المركز السابع على سلم ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، ويأتي خلف الفتح صاحب المركز السادس مع 43 نقطة