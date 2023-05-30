الصين تجدد دعمها لوحدة اليمن واستقراره

الثلاثاء 30 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد القائم بأعمال سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن، شاو تشنغ موقف بلاده الداعم والمؤيد للسلام العادل والدائم الذي يحافظ على اليمن موحدًا وآمنًا ومستقرًا.. مؤكدًا دعم القيادة الصينية للشرعية بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.



جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر.

وخلال اللقاء الذي حضره نائبا رئيس المجلس الدكتور عبدالله ابوالغيث، والمهندس وحي أمان، أشاد الدكتور بن دغر بعمق العلاقة التاريخية بين البلدين الممتدة عبر عقود من الزمن والبصمات الواضحة للصين في اليمن من خلال بناء الجسور وسفلتة الطرق والبعثات الطبية وغيرها من الاسهامات قديما وحديثا وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

مشيدًا لموقف الصين إزاء الأزمة في اليمن، ودعمها المستمر للشرعية، وجهودها المساندة لحملة الإغاثة الإنسانية، وذلك امتدادًا لعلاقات يمنية صينية وعلى مختلف المستويات كان لها الأثر الطيب على الشعب اليمني.

ودعا رئيس مجلس الشورى المجتمع الدولي وعلى نحو خاص الدول دائمة العضوية للضغط على ميليشيات الحوثي الارهابية للانصياع لإرادة السلام، استنادًا لمرجعياته الثلاث المتوافق عليها والتي تحافظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن.