ريال مدريد يقدم عرض جديد لـ سيبايوس

الثلاثاء 30 مايو 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 97

أفاد تقرير صحيفة الآس أن نادي ريال مدريد قدم عرض تجديد 3 مواسم لـ لاعب الوسط سيبايوس لبقاءه مع الفريق .

سيبايوس يريد مهلة من أجل تقييم وضعه، حيث أنه و في حال جدد ستكون مشاركته محدودة و في حال غادر سيضمن المشاركة مع ناديه الجديد .

ولذلك أصبح اللاعب في حيرة من أمره خاصة و أنه يريد المزيد من الدقائق و الظهور.

داني سيبايوس لعب مع ريال مدريد هذا الموسم في الدوري الاسباني 29 مباراة صنع 4 أهداف .