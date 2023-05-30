ريال مدريد يقدم عرض جديد لـ سيبايوس

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أفاد تقرير صحيفة الآس أن نادي ريال مدريد قدم عرض تجديد 3 مواسم لـ لاعب الوسط سيبايوس لبقاءه مع الفريق .
سيبايوس يريد مهلة من أجل تقييم وضعه، حيث أنه و في حال جدد ستكون مشاركته محدودة و في حال غادر سيضمن المشاركة مع ناديه الجديد .
ولذلك أصبح اللاعب في حيرة من أمره خاصة و أنه يريد المزيد من الدقائق و الظهور.
داني سيبايوس لعب مع ريال مدريد هذا الموسم في الدوري الاسباني 29 مباراة صنع 4 أهداف .