الثلاثاء 30 مايو 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 208

وصلت مساء الثلاثاء، الناقلة "نديفور" إلى موقع خزان صافر العائم قبالة السواحل اليمنية غربي البلاد.



وقالت الأمم المتحدة في بيان لها على موقع تويتر، إن الناقلة "نديفور" وصلت إلى موقع الخزان العائم صافر قُبالة ساحل رأس عيسى.





وأضافت بأن العمل سيبدأ في البحر قريباً جداً، مشيرة إلى أن التمويل الإضافي لا يزال مهم لإنهاء العملية، في الوقت الذي تطالب بإستيفاء التمويل المتبقى لتنفيذ خطة الإنقاذ الأممية لناقلة صافر.



وأوضحت أن "تكلفة التقاعس عن العمل باهظة للغاية".



وفي ذات السياق، قال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي في تغريدة على موقع تويتر: "متحمس للتواجد في موقع ناقلة صافر على متن نديفور مع فريق Boskalis / SMIT. بعد عامين من العمل الأساسي السياسي وجمع الأموال وتطوير مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من المقرر أن يبدأ تشغيل المياه!".