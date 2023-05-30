الناقلة "نديفور" تصل إلى موقع خزان صافر العائم قبالة السواحل اليمنية تاجر ينهي حياته شنقاً داخل محلة التجاري بـ صنعاء ومصادر تكشف السبب مكونة من كل القطاعات الرسمية.. قرار بتشكيل لجنة عليا للإشراف على أعمال موسم الحج مصلحة الهجرة والجوازات في محافظة مأرب تكشف عن أرقام صادمة من الجواز التي تم إصدارها خلال 4 أشهر رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح ..يكشف تفاصيل لقاء الرئيس العليمي بقيادة السلطة التشريعية ورؤساء الكتل صدى تختتم دورة تدريبة في الأمن الرقمي لـ15 صحفياً وناشطاً إعلامياً في المكلا بعقد فلكي مهول .. ميسي يوافق على الانتقال إلى الهلال السعودي مقابل هذا المبلغ مدينة خليجية تحتل الأولى عالميا في اقامة حفلات ليلة العرس وبريطانيا في صدارة المتهافتين عليها أول وأسرع قرار اتخذه الرئيس السيسي بعد فوز أردوغان مع تركيا المخابرات اللبنانية تحرر المخطوف السعودي وتوقيف خاطفيه
وصلت مساء الثلاثاء، الناقلة "نديفور" إلى موقع خزان صافر العائم قبالة السواحل اليمنية غربي البلاد.
وقالت الأمم المتحدة في بيان لها على موقع تويتر، إن الناقلة "نديفور" وصلت إلى موقع الخزان العائم صافر قُبالة ساحل رأس عيسى.
وأضافت بأن العمل سيبدأ في البحر قريباً جداً، مشيرة إلى أن التمويل الإضافي لا يزال مهم لإنهاء العملية، في الوقت الذي تطالب بإستيفاء التمويل المتبقى لتنفيذ خطة الإنقاذ الأممية لناقلة صافر.
وأوضحت أن "تكلفة التقاعس عن العمل باهظة للغاية".
وفي ذات السياق، قال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي في تغريدة على موقع تويتر: "متحمس للتواجد في موقع ناقلة صافر على متن نديفور مع فريق Boskalis / SMIT. بعد عامين من العمل الأساسي السياسي وجمع الأموال وتطوير مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من المقرر أن يبدأ تشغيل المياه!".