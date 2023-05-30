تاجر ينهي حياته شنقاً داخل محلة التجاري بـ صنعاء ومصادر تكشف السبب

الثلاثاء 30 مايو 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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اقدم تاجر في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية على الانتحار شنقاً داخل محله التجاري.



وذكرت مصادر محلية لمأرب برس بان التاجر خالد الشامي الريمي اقدم على الانتحار في محله التجاري الصغير بحي المطار بصنعاء.



واوضحت المصادر بان الممارسات الاجرامية الحوثية والنهب الكبير لاموال التجار التي تمارسها الجماعة بصورة مستمرة في مناطق سيطرتها هي من دفعت التاجر خالد الشامي الريمي على الانتحار.

وينتمي الضحية الريمي الى مديرية الجعفرية التابعة اداريا لمحافظة ريمة.