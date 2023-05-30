الناقلة "نديفور" تصل إلى موقع خزان صافر العائم قبالة السواحل اليمنية تاجر ينهي حياته شنقاً داخل محلة التجاري بـ صنعاء ومصادر تكشف السبب مكونة من كل القطاعات الرسمية.. قرار بتشكيل لجنة عليا للإشراف على أعمال موسم الحج مصلحة الهجرة والجوازات في محافظة مأرب تكشف عن أرقام صادمة من الجواز التي تم إصدارها خلال 4 أشهر رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح ..يكشف تفاصيل لقاء الرئيس العليمي بقيادة السلطة التشريعية ورؤساء الكتل صدى تختتم دورة تدريبة في الأمن الرقمي لـ15 صحفياً وناشطاً إعلامياً في المكلا بعقد فلكي مهول .. ميسي يوافق على الانتقال إلى الهلال السعودي مقابل هذا المبلغ مدينة خليجية تحتل الأولى عالميا في اقامة حفلات ليلة العرس وبريطانيا في صدارة المتهافتين عليها أول وأسرع قرار اتخذه الرئيس السيسي بعد فوز أردوغان مع تركيا المخابرات اللبنانية تحرر المخطوف السعودي وتوقيف خاطفيه
اقدم تاجر في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية على الانتحار شنقاً داخل محله التجاري.
وذكرت مصادر محلية لمأرب برس بان التاجر خالد الشامي الريمي اقدم على الانتحار في محله التجاري الصغير بحي المطار بصنعاء.
واوضحت المصادر بان الممارسات الاجرامية الحوثية والنهب الكبير لاموال التجار التي تمارسها الجماعة بصورة مستمرة في مناطق سيطرتها هي من دفعت التاجر خالد الشامي الريمي على الانتحار.
وينتمي الضحية الريمي الى مديرية الجعفرية التابعة اداريا لمحافظة ريمة.