مكونة من كل القطاعات الرسمية.. قرار بتشكيل لجنة عليا للإشراف على أعمال موسم الحج

الثلاثاء 30 مايو 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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بهدف متابعة سير أعمال الحج عن قرب للموسم الحالي ١٤٤٤هجرية، أصدر معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، اليوم، قرارًا بتشكيل لجنة عليا للإشراف على أعمال موسم الحج لهذا العام مكونة من كل القطاعات الرسمية والخاصة المعنية بتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وتقوم اللجنة التي يترأسها معالي الوزير محمد عيضة شبيبة، بوضع الخطط العامة لتفويج الحجاج وإقرارها، وتنسيق عمليات تنفيذها مع الجهات المختصة داخل وخارج البلاد؛ وذلك في إطار تيسير وتسهيل عمليات النقل والإسكان والإعاشة والتصعيد والترحيل.

وتتكون اللجنة من أحد عشر ممثلًا من قطاع الحج والعمرة بالوزارة ممثلة بوكيل القطاع الدكتور مختار بن الخضر الرباش والمدراء المختصين، وممثلًا عن وزارة الصحة العامة والسكان، وممثلًا عن وزارة النقل وممثلين عن القطاع الخاص، وستكون على اجتماع دائم حتى نهاية موسم حج هذا العام ١٤٤٤هجرية.