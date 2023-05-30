مصلحة الهجرة والجوازات في محافظة مأرب تكشف عن أرقام صادمة من الجواز التي تم إصدارها خلال 4 أشهر

الثلاثاء 30 مايو 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- متابعات

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مصلحة 29 مايو 2023م أصدر فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية بمحافظة مأرب، أكثر من 42 ألف وثيقة جواز سفر خلال الأربعة الأشهر الأولى من العام الجاري 2023م .

وقال مدير فرع مصلحة الهجرة والجوازات بمأرب العميد عبدالله لحمر: إن فرع المصلحة أصدر خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 30 أبريل من العام الجاري 2023م نحو 42 ألف و313 وثيقة سفر بزيادة بلغت 27 ألفا 112 وثيقة جواز مقارنة بالعام المنصرم 2022م.

وأوضح العميد لحمر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوثائق الصادرة خلال هذه الفترة توزعت بين جوازات جديدة بعدد 30 ألفا و51 جوازا، منها 17 ألفا 956 جوازا للذكور، و12 ألفا و95 جوازا للإناث.

وأضاف :وكذلك تجديد 9 آلاف و844 جوازا منتهية الصلاحية، و إصدار 1090 جوازا بدل تالف ، و 730 جوازا بدل فاقد ، و 562 جوازا بدل إضافة، و30 جوازا تعديل بيانات ، فضلا عن إصدار 6 جوازات منتهية الصفحات لكثرة التداول والسفر .

مشيدا بالجهود التكاملية المبذولة من قبل العاملين في فرع المصلحة وبتعاون الجهات ذات العلاقة في المحافظة والتي انعكست إيجابا على سير المعاملات الروتينية للمواطنين وتسهيل إجراءات حصولهم على الوثائق الوطنية اللازمة.