صدى تختتم دورة تدريبة في الأمن الرقمي لـ15 صحفياً وناشطاً إعلامياً في المكلا

الثلاثاء 30 مايو 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- متابعات

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اختتمت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" اليوم الثلاثاء دورة "الأمن الرقمي – مهارات متقدمة" والتي أقامتها في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت خلال الفترة من 27 وحتى 30 مايو 2023.

وفي فعالية الاختتام أشاد مدير عام مكتب الإعلام بساحل حضرموت خالد القحوم بالدورة النوعية متطلعاً إلى المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية في مجالات إعلامية مختلفة.

من جهتها قالت مدربة الدورة نور خالد "إنه وعلى مدى أربعة أيام تم تعريف المتدربين بطرق تقييم المخاطر وكيفية تحليلها وعمل خطة الأمان الشخصي، مشيرة إلى أن هذا المحور "مهم جداً في إدارة المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسات الصحفية والإعلامية".

وأضافت خالد: "تم تناول البرمجيات الخبيثة وأنواعها وطرق مواجهتها والهندسة الاجتماعية وكلمات المرور ومعايير إنشاءها، وحماية الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي والإيميلات..

والتطبيق بشكل عملي حول كيفية تأمينها والاستفادة منها، وطرق حماية البيانات وتشفيرها وعمل نسخ احتياطية، كما تطرقنا لمحور التصفح الآمن للإنترنت والبصمة الرقمية وأهم الأدوات التي من الممكن أن نحفظ فيها هويتنا الرقمية بأمان".

منسقة مشروع السلامة الرقمية إجلال البيل ذكرت أن منظمة صدى تعتزم إقامة المزيد من الدورات خلال الأشهر المقبلة لتعزيز الوعي بالأمن والسلامة الرقمية في محافظات مختلفة شاكرة السلطات المحلية بمحافظة حضرموت على تجاوبها وتفاعلها مع المنظمة في إنجاح هذه الدورة.

وأضافت البيل أن المشاركين سيقومون بالتقديم على المنح الإنتاجية التي يقدمها المشروع، وسيتم اختيار الفكرة الأكثر إبداعاً لدعمها في إنتاج محتوى يعزز الوعي بالسلامة الرقمية.

وتعمل منظمة صدى منذ أكثر من عام على تدريب العشرات من الصحفيين والنشطاء الإعلاميين في مجالات الأمن الرقمي ضمن جهودها لرفع مستوى قدرات ومهارات الصحفيين والنشطاء الإعلاميين على مواجهة المخاطر التي قد تعترضهم أثناء ممارسة عملهم الصحفي عبر الانترنت.