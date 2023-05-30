بعقد فلكي مهول .. ميسي يوافق على الانتقال إلى الهلال السعودي مقابل هذا المبلغ

الثلاثاء 30 مايو 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي حسم موقفه من عرض نادي الهلال السعودي خلال الموسم القادم 2023 / 2024.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للنجم الأرجنتيني مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، ولا يوجد أي اتفاق بين الطرفين حتى الآن بشأن التجديد. وأكدت شبكة "footmercato" الفرنسية أن ميسي وافق على العقد التاريخي المقدم من نادي ‎الهلال السعودي، تحت عنوان: خورخي ميسي قبل عرضًا بقيمة 1.2 مليار يورو لابنه!.

وقالت الصحيفة أن ميسي وافق أخيرًا على الانضمام إلى الهلال السعودي للحصول على أفضل عقد في التاريخ، ، فإن قرار ليونيل ميسي يعود إلى معركة ثنائية الاتجاه بين برشلونة والهلال السعودي.

وأضافت الصحيفة أن والد ميسي قد قبل بالفعل عرض العقد المقدم من الهلال وتعد الأسابيع القليلة المقبلة الحاسمة بالنسبة إلى ليونيل ميسي الذي سيلعب بلا شك آخر مباراة في مسيرته مع باريس سان جيرمان يوم السبت المقبل ضد كليرمون في الدورى الفرنسى .

ورحل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة في صيف 2021، وانضم إلى باريس سان جيرمان لمدة موسمين حتى 30 يونيو