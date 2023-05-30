بعقد فلكي مهول .. ميسي يوافق على الانتقال إلى الهلال السعودي مقابل هذا المبلغ مدينة خليجية تحتل الأولى عالميا في اقامة حفلات ليلة العرس وبريطانيا في صدارة المتهافتين عليها أول وأسرع قرار اتخذه الرئيس السيسي بعد فوز أردوغان مع تركيا المخابرات اللبنانية تحرر المخطوف السعودي وتوقيف خاطفيه بكم الصرف اليوم؟ الدولار يواصل ضرب العملة في الجنوب تبادل عشرات الجثث في صفقة بين الحكومة ومليشيات الحوثي.. ''9 جنود تم أسرهم ثم قتلهم وتشويههم'' حذف ''وحدة اليمن'' من الأخبار الرسمية للمرة الثانية.. من المسئول وكالة سبأ أم مكتب الرئيس؟ المحافظات المتوقع أن تشهد أمطارا متفاوتة الشدة خلال الساعة القادمة الاعلان عن فتح باب التسجيل للمنح الدراسية الجامعية في مصر للعام الدراسي القادم روسيا تضرب العاصمة الأوكرانية بـ11 صاروخًا باليستيًّا
احتلت دبي المرتبة الأولي عالميا في إقامة ليلة العرس، في اختيار الأزواج البريطانيين، وفقا لتصنيف موس البريطانية، بشأن أكثر 20 وجهة عالمية لحفل زفاف لا ينسى.
وتصدرت دبي قائمة الأكثر بحثاً على محركات البحث في بريطانيا، بأكثر من 200 ألف مستخدم للمنشورات المتعلقة بحفلات الزفاف في دبي.
وتشتهر دبي بالمباني المهيبة فائقة الفخامة والطقس الدافئ، فضلاً عن الفنادق التي تناسب كافة الميزانيات من الأكثر ثراء وحتى الأسعار المعتدلة.
وجاءت في المرتبة الثانية مدينة ميامي الأميركية التي تضم فنادق فاخرة وتتمتع بحياة ليلة رائعة.
تلتها مدينة سنغافورة التي تمتع بالمناظر الطبيعية الرائعة، وحلت كل من لاس فيغاس وسيدني في
المركز الخامس، ودبلن في المركز السادس، وبالي في السابع، وكيب تاون وسالزبورغ وإيبيزا في المراكز الثامن والتاسع والعاشر على التوالي