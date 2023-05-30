أول وأسرع قرار اتخذه الرئيس السيسي بعد فوز أردوغان مع تركيا

الثلاثاء 30 مايو 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها يوم امس إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على "البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السيسي مع أردوغان لتهنئته بالفوز في انتخابات الرئاسة التركية.