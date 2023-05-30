المخابرات اللبنانية تحرر المخطوف السعودي وتوقيف خاطفيه

الثلاثاء 30 مايو 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 233

أعلن قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، تحرير السعودي المخطوف وتوقيف خاطفيه.

ونقلت قناة الجديد اللبنانية عبر حسابها على «تويتر» عن عون قوله: «تمكنت مديرية المخابرات في قيادة الجيش اللبناني من تحرير المخطوف السعودي وتوقيف خاطفيه».

وقال الجيش في بيان نشر على «تويتر»: «تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي، مشاري المطيري، بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف».

وهنأ رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، قوات الجيش بعد تحرير المواطن السعودي المخطوف.

وأكد ميقاتي، في تصريحات أوردتها قناة الجديد، الإصرار على ضبط الوضع الأمني وعدم السماح بحصول أي تهديد يطال أمن اللبنانيين والرعايا المتواجدين في لبنان.

وأضاف ميقاتي: «عملية خطف أحد المواطنين السعوديين مدانة بكل المعايير ونحن نهنئ الجيش على الجهد الكبير الذي بذله للإفراج عنه وتوقيف المتورطين في عملية الخطف، نحن حريصون على عودة جميع الإخوة العرب إلى لبنان ومنع أي تهديد يطالهم إضافة إلى منع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقاً لأي عمل يهدد أمن الدول العربية وسلامتها».

بدوره، هنأ وزير الداخلية بسام مولوي، القوى الأمنية والعسكرية، مشيراً إلى أن تكامل الجهود وتوحيدها أدى الى تحرير المخطوف السعودي من قبل مخابرات الجيش في منطقة البقاع.

إلى ذلك، ثمّن السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، تعاون جميع القوى لتحرير المواطن السعودي المخطوف. ونقلت قناة الجديد عن السفير بخاري قوله: «نتوجه بالشكر إلى قيادة الجيش وقوى الأمن وشعبة المعلومات»،

مشيداً بتعاون كل القوى اللبنانية وعلى رأسهم وزير الداخلية، بسام مولوي، وقائد الجيش جوزيف عون