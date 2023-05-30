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بكم الصرف اليوم؟ الدولار يواصل ضرب العملة في الجنوب

الثلاثاء 30 مايو 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني الثلاثاء 30/5/2023

في عدن  

الريال السعودي: 

شراء: 344.5 بيع: 346

الدولار الأميركي:

 شراء: 1303 بيع: 1315

في صنعاء

الريال السعودي: 

شراء: 140.5 بيع: 141

الدولار الأميركي: 

شراء: 528 بيع: 535

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