بكم الصرف اليوم؟ الدولار يواصل ضرب العملة في الجنوب

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني الثلاثاء 30/5/2023
في عدن
الريال السعودي:
شراء: 344.5 بيع: 346
الدولار الأميركي:
شراء: 1303 بيع: 1315
في صنعاء
الريال السعودي:
شراء: 140.5 بيع: 141
الدولار الأميركي:
شراء: 528 بيع: 535