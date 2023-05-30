تبادل عشرات الجثث في صفقة بين الحكومة ومليشيات الحوثي.. ''9 جنود تم أسرهم ثم قتلهم وتشويههم'' حذف ''وحدة اليمن'' من الأخبار الرسمية للمرة الثانية.. من المسئول وكالة سبأ أم مكتب الرئيس؟ المحافظات المتوقع أن تشهد أمطارا متفاوتة الشدة خلال الساعة القادمة الاعلان عن فتح باب التسجيل للمنح الدراسية الجامعية في مصر للعام الدراسي القادم روسيا تضرب العاصمة الأوكرانية بـ11 صاروخًا باليستيًّا الحكومة اليمنية تعلن استكمال إجلاء كافة الرعايا اليمنيين في تفاصيل لقاء الرئيس العليمي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي المبعوث الأممي إلى اليمن يصل اليابان ويلتقي مسؤولين حكوميين كبار سفينة الدعم إنديفور تقترب من قبالة ميناء المخا في طريقها نحو خزان صافر الحوثي يجدد تهديده باستئناف الهجمات الإرهابية على السعودية: المملكة والمنطقة لن تنعم بالاستقرار
نجحت وساطة محلية في إتمام عملية تبادل جثامين عشرات الجنود من القوات الحكومية ومليشيا الحوثي، بمحافظة الجوف.
وذكر الوسيط المحلي، هادي جمعان، أنه بجهود فريق الوساطة المحلية، وبرعاية مؤسسة "حماية"، تم تنفيذ صفقة تبادل شملت 52 جثة لكلا الطرفين.
من جانبها، قالت مصادر محلية إن العملية تمت شرق محافظة الجوف، مشيرة إلى أن كل طرف تسلم من الآخر 26 جثة.
وأكدت وصول جثمان تسعة جنود إلى مدينة مأرب، قتلتهم المليشيا عقب أسرهم، في أكتوبر 2021، من أحد المواقع العسكرية بمدينة الجوبة.
وبشأن هؤلاء الجنود التسعة تقول المصادر ان ميليشيا الحوثي قتلتهم بعد الأسر وشوهتهم بـ"الأسيت" وقد أخفت جثثهم لمدة عام وثمانية أشهر، من أسرهم.