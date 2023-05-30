تبادل عشرات الجثث في صفقة بين الحكومة ومليشيات الحوثي.. ''9 جنود تم أسرهم ثم قتلهم وتشويههم''

الثلاثاء 30 مايو 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-مأرب

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نجحت وساطة محلية في إتمام عملية تبادل جثامين عشرات الجنود من القوات الحكومية ومليشيا الحوثي، بمحافظة الجوف.

وذكر الوسيط المحلي، هادي جمعان، أنه بجهود فريق الوساطة المحلية، وبرعاية مؤسسة "حماية"، تم تنفيذ صفقة تبادل شملت 52 جثة لكلا الطرفين.

من جانبها، قالت مصادر محلية إن العملية تمت شرق محافظة الجوف، مشيرة إلى أن كل طرف تسلم من الآخر 26 جثة.

وأكدت وصول جثمان تسعة جنود إلى مدينة مأرب، قتلتهم المليشيا عقب أسرهم، في أكتوبر 2021، من أحد المواقع العسكرية بمدينة الجوبة.

وبشأن هؤلاء الجنود التسعة تقول المصادر ان ميليشيا الحوثي قتلتهم بعد الأسر وشوهتهم بـ"الأسيت" وقد أخفت جثثهم لمدة عام وثمانية أشهر، من أسرهم.