حذف ''وحدة اليمن'' من الأخبار الرسمية للمرة الثانية.. من المسئول وكالة سبأ أم مكتب الرئيس؟

الثلاثاء 30 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قامت وكالة سبأ الحكومية الرسمية للمرة الثانية بحذف الجملة المتعلقة بالتأكيد على وحدة وسيادة اليمن، من أخبارها.

حيث حذفت الوكالة الحكومية امس الإثنين، تأكيد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، خلال لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، التأكيد على وحدة وسيادة اليمن والمرجعيات الثلاثة.

وفي الخبر الذي نشره موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أكد البديوي "على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، وبما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله".

كما أكد البديوي "دعم دول مجلس التعاون لكافة الجهود الهادفة لتحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية لينعم الشعب اليمني الشقيق بالرخاء والتنمية والسلام".

وهذه المرة الثانية التي تحذف فيها الوكالة الحكومية أي إشارة أو تأكيد على وحدة اليمن في أخبار اللقاءات الرسمية التي يجريها رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وكانت الوكالة حذفت نهاية أبريل الماضي تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي موقف مصر الداعم لسيادة ووحدة اليمن، خلال لقائه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الذي غادر عدن بعد ثلاثة أيام من وصولها وأدى صلاة العيد فيها بمعية عضو المجلس رئيس المجلس الانتقالي المنادي بانفصال جنوب اليمن.

وفي تغريدة على تويتر قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، إن أكد خلال لقائه برئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضية.

وأضاف انه شدد كذلك على المرجعيات الثلاث كوسيلة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

ولا يعرف على وجه الدقة ما اذا كانت وكالة سبأ تقوم بتعديل الأخبار التي تصلها من مكتب رئيس مجلس القيادة، ام انها تنشرها كما هي، وفي الحالة الثانية يتحمل مكتب العليمي مسئولية حذف الجزئية الخاصة بالوحدة اليمنية.

حزب الإصلاح يعلق

وعلى صلة بالموضوع انتقد القيادي بحزب التجمع اليمني للإصلاح ونائب رئيس الدائرة الإعلامية بالحزب عدنان العديني إزالة ما يتعلق بالوحدة في أخبار الرئاسة المنشورة على وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وقال العديني في تغريدة على حسابه بتويتر: "يجدد الأشقاء والأصدقاء في العالم وقوفهم مع اليمن كدولة وكيان ومركز قانوني بثوابته القائمة، والتخلي عن إحدى الثوابت يعني أننا إزاء سابقة تاريخية".

وأضاف: "أن يؤكد العالم دعمك فيما أنت تتخلى!. قد يقال إنها جزئية، لكن من يفرط اليوم بجزء سيفرط غدا بأخرى، ولن يجد من يقف معه"، وختم تغريدته: "الواقعية شيء آخر تماما".